Apple’dan elektrikli otomobil hamlesi

Apple, otomobil projesi için detay sızdırmasa da projenin tam otonom yapıda olması bekleniyor. Yine bu anlamda elektrikli otomobilde bildiğimiz anlamda bir direksiyon olmayacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte pedallara da bu tasarımla veda edebiliriz. Canoo projesi ise kübik tasarım dili ile Tesla Cybertruck‘ın da en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.