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Teknoloji-Bilişim
14
Apple’dan elektrikli otomobil hamlesi

2022-05-16 04:47:13
Apple’dan elektrikli otomobil hamlesi

Apple Car elektrikli otomobil projesi için şirketin yeniden bir satın almaya gideceği açıklandı.

#1
Foto - Apple Car hayalleri için henüz erken olsa da, marka elektrikli otomobil projesi için yatırım yapmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan detaylara bakılırsa Apple Car elektrikli otomobil projesi için önemli bir satın alma hamlesi yolda.

Apple Car hayalleri için henüz erken olsa da, marka elektrikli otomobil projesi için yatırım yapmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan detaylara bakılırsa Apple Car elektrikli otomobil projesi için önemli bir satın alma hamlesi yolda.

#2
Foto - Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple Car elektrikli otomobil projesi için yeni detayları ortaya çıkardı. Buna göre Apple, hali hazırda yakından ilgilendiği Canoo firmasını satın almanın peşinde.

Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple Car elektrikli otomobil projesi için yeni detayları ortaya çıkardı. Buna göre Apple, hali hazırda yakından ilgilendiği Canoo firmasını satın almanın peşinde.

#3
Foto - Apple Car elektrikli otomobil projesi için Canoo iddiası Apple daha önce elektrikli otomobil projesi için Canoo eski CEO’su Ulrich Kranz’ı projenin en üst düzey yöneticilerinden biri yaptı.

Apple Car elektrikli otomobil projesi için Canoo iddiası Apple daha önce elektrikli otomobil projesi için Canoo eski CEO’su Ulrich Kranz’ı projenin en üst düzey yöneticilerinden biri yaptı.

#4
Foto - Kranz ise yanında Canoo projesinde çalışan birçok önemli tasarımcı ve mühendisi de getirdi.

Kranz ise yanında Canoo projesinde çalışan birçok önemli tasarımcı ve mühendisi de getirdi.

#5
Foto - Canoo elektrikli otomobil projesi için son aylarda oldukça zor durumda. Finansman sıkıntısı çeken firma, daha fazla yatırımcı çekmenin formüllerini arıyor.

Canoo elektrikli otomobil projesi için son aylarda oldukça zor durumda. Finansman sıkıntısı çeken firma, daha fazla yatırımcı çekmenin formüllerini arıyor.

#6
Foto - Mark Gurman ise Apple’ın bu noktada devreye girdiğini iddia ediyor.

Mark Gurman ise Apple’ın bu noktada devreye girdiğini iddia ediyor.

#7
Foto - Bildiğiniz gibi Apple, birçok projesinde önemli ortaklıklar ve satın almalar ile yola çıktı.

Bildiğiniz gibi Apple, birçok projesinde önemli ortaklıklar ve satın almalar ile yola çıktı.

#8
Foto - Bu anlamda Apple Car için önemli bir ilham kaynağı olan Canoo şirketin yeni hedefi olabilir.

Bu anlamda Apple Car için önemli bir ilham kaynağı olan Canoo şirketin yeni hedefi olabilir.

#9
Foto - Apple’ın ise Canoo projesine can suyu olup olmayacağı ise merak konusu. Projenin hedefi 2022 sonunda ilk Canoo araçlarını 40 bin dolar altında piyasaya sürmek.

Apple’ın ise Canoo projesine can suyu olup olmayacağı ise merak konusu. Projenin hedefi 2022 sonunda ilk Canoo araçlarını 40 bin dolar altında piyasaya sürmek.

#10
Foto - Bir tür minivan görümünde olan Canoo’nun bu anlamda Apple’dan maddi bir destek alıp alamayacağı ise henüz belli değil.

Bir tür minivan görümünde olan Canoo’nun bu anlamda Apple’dan maddi bir destek alıp alamayacağı ise henüz belli değil.

#11
Foto - Apple Car elektrikli otomobil projesi ise henüz emekleme aşamasında. Son tahminler projenin 2025 öncesinde tamamlanamayacağı yönünde.

Apple Car elektrikli otomobil projesi ise henüz emekleme aşamasında. Son tahminler projenin 2025 öncesinde tamamlanamayacağı yönünde.

#12
Foto - Apple, otomobil projesi için detay sızdırmasa da projenin tam otonom yapıda olması bekleniyor. Yine bu anlamda elektrikli otomobilde bildiğimiz anlamda bir direksiyon olmayacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte pedallara da bu tasarımla veda edebiliriz. Canoo projesi ise kübik tasarım dili ile Tesla Cybertruck‘ın da en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

Apple, otomobil projesi için detay sızdırmasa da projenin tam otonom yapıda olması bekleniyor. Yine bu anlamda elektrikli otomobilde bildiğimiz anlamda bir direksiyon olmayacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte pedallara da bu tasarımla veda edebiliriz. Canoo projesi ise kübik tasarım dili ile Tesla Cybertruck‘ın da en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

#13
Foto - Apple’ın bu projeye yatırım yapıp daha sonrasında ise edindiği tecrübeleri Apple Car projesi için kullanması ise işten bile değil. Ancak Apple’ı zorlayan noktalardan birisi ise tam otonom teknolojilerin henüz tam hazır hale gelmemiş olması.

Apple’ın bu projeye yatırım yapıp daha sonrasında ise edindiği tecrübeleri Apple Car projesi için kullanması ise işten bile değil. Ancak Apple’ı zorlayan noktalardan birisi ise tam otonom teknolojilerin henüz tam hazır hale gelmemiş olması.

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