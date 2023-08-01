2023-08-01 12:04:29 Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!
iOS 17 ikinci genel beta, ilk betadan iki hafta sonra yayınlandı. İkinci genel beta, geçen hafta yayınlanan dördüncü geliştirici betasındaki içeriğin aynısını taşıyor ancak Apple bugün bu geliştirici beta sürümünün revize edilmiş bir sürümünü de yayınladı. MacRumors'un haberine göre ayrıca, iOS 17 ve macOS Sonoma'ya ek olarak tvOS 17, watchOS 10 ve HomePod yazılımı 17'nin yeni genel betaları da kullanıcılara sunuldu.