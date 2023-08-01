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Teknoloji-Bilişim
7
Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

2023-08-01 12:04:29
Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

iOS 17 ikinci genel beta, ilk betadan iki hafta sonra yayınlandı. İkinci genel beta, geçen hafta yayınlanan dördüncü geliştirici betasındaki içeriğin aynısını taşıyor ancak Apple bugün bu geliştirici beta sürümünün revize edilmiş bir sürümünü de yayınladı.‌ MacRumors'un haberine göre ayrıca, iOS 17‌ ve macOS Sonoma'ya ek olarak tvOS 17, watchOS 10 ve HomePod yazılımı 17'nin yeni genel betaları da kullanıcılara sunuldu.

#1
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Peki, iOS 17 ikinci genel beta güncellemesi nasıl yüklenir? Apple'ın beta test programına kaydolan herkes, cihazda sırasıyla; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümlerine tıklayarak ve ‌iOS 17‌ Genel Beta seçeneğini açarak iOS 17 / iPadOS 17 güncellemelerini indirebilir. Peki, iOS 17 genel beta ile hangi özellikler geldi? İşte iOS 17 genel beta güncellemesiyle gelen özelliklere...

#2
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

‌iOS 17‌, iPhone için yeni bir StandBy (Bekleme) seçeneği ekleyerek, yatay konumdayken ve bir şarj cihazına bağlıyken cihazın bilgi merkezi görevi görmesini sağlar. Bekleme modu, saati, Canlı Etkinlikleri, gelen bildirimleri ve tonlarca widget'ı görüntüler. Widget'lardan bahsetmişken, Kilit Ekranı ve Ana Ekran'da kullandığınız widget'lar etkileşimlidir, böylece bir uygulamayı açmadan akıllı ışığı veya bir Hatırlatıcıyı kontrol etmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Otomatik düzeltme eskisinden daha akıllı ve hızlı bir dokunuşla hataları düzeltmek daha kolay.

#3
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

AirDrop, kişi bilgilerini yakındaki bir kişiyle hızlı bir şekilde paylaşmak için 'NameDrop' özelliğine sahip oldu ve Telefon uygulamasında, aradığınızda insanların ne göreceğini seçmenize imkan tanıyan özelleştirilebilir Kişi Posterleri bulunuyor.

#4
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Canlı Sesli Mesaj, birinin bıraktığı sesli mesajı doğrudan Kilit Ekranınızda gösterir, böylece önemliyse cevaplayabilirsiniz ve Mesajlar uygulamasının yeni bir görünümü ve hedefinize güvenli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olması amaçlanan bir Check-In özelliği vardır. Bunun dışında, FaceTime görüntülü mesajları destekler, böylece biri aramayı kaçırırsa videolu sesli mesaj bırakabilirsiniz.

#5
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Diğer özellikler arasında ise şunlar var: Safari, kilitli bir özel tarama penceresine, parola paylaşma özelliğine ve daha iyi izleme önleme özelliğine sahiptir. Haritalar uygulaması artık çevrimdışı çalışıyor, Fotoğraflar uygulaması evcil hayvanlarınızı tanıyabiliyor ve Görsel Arama yiyecekler, semboller, videolar ve daha fazlasıyla çalışıyor.

#6
Foto - Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

Sağlık uygulamasında yeni bir ruh hali izleme özelliği var ve bu yıl içinde Apple ayrıca bir günlük kaydı uygulaması eklemeyi planlıyor. (Kaynak:Türkiye Gazetesi)

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