Apple kullanıcılarını sabırsızlandıran güncelleme sonunda yayınlandı!

‌iOS 17‌, iPhone için yeni bir StandBy (Bekleme) seçeneği ekleyerek, yatay konumdayken ve bir şarj cihazına bağlıyken cihazın bilgi merkezi görevi görmesini sağlar. Bekleme modu, saati, Canlı Etkinlikleri, gelen bildirimleri ve tonlarca widget'ı görüntüler. Widget'lardan bahsetmişken, Kilit Ekranı ve Ana Ekran'da kullandığınız widget'lar etkileşimlidir, böylece bir uygulamayı açmadan akıllı ışığı veya bir Hatırlatıcıyı kontrol etmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Otomatik düzeltme eskisinden daha akıllı ve hızlı bir dokunuşla hataları düzeltmek daha kolay.