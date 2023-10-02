Yine Apple TV ve Haritalar üzerinde de Apple hali hazırda kendi arama hizmetini kullanıyor. Şu anda Pegasus projesi, Apple’ın makine öğrenimi ve yapay zekadan sorumlu Kıdemli Başkanı John Giannandrea’nın liderliğinde devam ediyor. Bloomberg Teknoloji yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bu bilgiye bakılırsa Pegasus arama motoru için uzun bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Gurman, özellikle Apple’ın dava sonucuna göre hareket etmek istediği görüşünde.