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#1
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Google’ın Anti tröst davası arama motoru pazarında tüm dengeleri değiştirme ihtimaline sahip. Bildiğiniz gibi Google, Apple’a yılda 8 Milyar ile 12 Milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor.

#2
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Bu ödemenin konusu ise Google arama motorunun iPhone için varsayılan arama motoru olması için yapılıyor. Son ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Apple, Google rakibi bir arama motoru oluşturmanın peşinde.

#3
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Apple, Google rakibi Pegasus arama motoru ile tüm dengeler değişebilir Google ve Apple’ın neredeyse her sektörde yarış halinde olduğunu biliyoruz.

#4
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Ancak arama motoru pazarı için Apple şimdiye kadar bir girişimde bulunmadı. Burada Google’ın her yıl ödediği astronomik arama motoru ücreti de etkili olmuşa benziyor.

#5
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Şu anda da Anti tröst davasında mahkemenin üstünde durduğu konulardan biri de bu astronomik ödeme.

#6
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Apple’ın ise bu davadan da önce arama motoru oluşturmak için özel bir ekip oluşturduğu ortaya çıktı. Kod adı Pegasus olan arama motoru projesi muhtemelen Apple ekosistemini kapsayacak.

#7
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Bildiğiniz gibi Apple hali hazırda iOS Spotligt arama özelliği ile cihaz içinde arama desteğine sahip. Spotlight arama özelliğine bildiğiniz gibi bing ve google üzerinden arama özelliği de gelmişti.

#8
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Yine Apple TV ve Haritalar üzerinde de Apple hali hazırda kendi arama hizmetini kullanıyor. Şu anda Pegasus projesi, Apple’ın makine öğrenimi ve yapay zekadan sorumlu Kıdemli Başkanı John Giannandrea’nın liderliğinde devam ediyor. Bloomberg Teknoloji yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bu bilgiye bakılırsa Pegasus arama motoru için uzun bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Gurman, özellikle Apple’ın dava sonucuna göre hareket etmek istediği görüşünde.

#9
Foto - Apple, Google’ın tahtına göz dikti

Apple, bu sayede Google rakibi Pegasus ile kendi ekosisteminde farklılaşmak niyetinde. Ancak şu an için Google’dan gelen yüksek ödeme firmanın harekete geçmesinin önündeki engellerden biri. Uzmanlar ise Apple’ın bu hamleyle Google’ın ödediği miktarda bir reklam gelirini kolayca kazanabileceği görüşünde.

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