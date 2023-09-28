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Teknoloji-Bilişim
8
Apple Car için dikkat çeken açıklama

2023-09-28 21:05:16
Apple Car için dikkat çeken açıklama

Apple analisti Apple'ın Apple Car projesi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

#1
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Apple’ın uzun zamandır tartışma konusu olan elektrikli otomobil projesi bu yıl da beklentileri karşılamıyor. İlk çıktığında gündem olan bu proje ile ilgili sürekli bir söylenti çıkıyor.

#2
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Ancak bu söylentilerin sonunda herhangi bir gelişme olmuyor. Bugün ise yine Apple Car projesi hakkında olumsuz bir görüş ortaya çıktı.

#3
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Apple yıllardır Apple Car projesi ile gündemde yer alıyor. Ancak sık sık ses getiren bu proje ile ilgili hiçbir gelişme olmuyor.

#4
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Özellikle çok fazla personelin değiştiği bu proje ile ilgili son gelişme merakla bekleyenlere “Yine mi?” dedirtti.

#5
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Apple analisti Ming-Chi-Kuo yaptığı araştırmalar sonucunda bir açıklama yaptı. Açıklamalarında ise Apple’ın Apple Car üzerindeki çalışmalarını şu anda tüm görünürlüğünü kaybetmiş durumda olduğunu belirtti. Ayrıca Apple’ın bu süreçte bir otomobil firması olmadan başarılı olmayacağına değindi.

#6
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Analist, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Apple Car’ın gelişimi şu anda tüm görünürlüğünü kaybetmiş gibi görünüyor. Apple, otomotiv pazarına girmek için bir satın alma stratejisi benimsemediği takdirde Apple Car’ın önümüzdeki yıllarda seri üretime geçebileceğinden şüpheliyim.”

#7
Foto - Apple Car için dikkat çeken açıklama

Daha öncesinde ABD merkezli kayıtlardaki verilerde Apple’ın ilk aracının otonom sürüş sistemini 67 farklı araç ve 201 farklı test sürücüsü ile test etmesi yer aldı. Geçtiğimiz yıl Apple’ın, Apple Car projesini önemli ölçüde küçülttüğüne dair bir haber çıktı. Araç ve sürücü sayısını devamlı olarak artırdığı söylenen şirket, bu konuyla ilgili çalışma yapan tek firma değil. Aynı şekilde Çinli teknoloji şirketi Xiaomi de bir otomobil üzerinde çalışıyor. Öte yandan kendi otomobilinin otonom sürüş sistemi için yollarda bir çok test yapıyor. Bunun sebebi ise sistemlerin sürekli olarak değişen trafik ve yol şartlarına uyum sağlayabilmesi.

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