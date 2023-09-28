Apple Car için dikkat çeken açıklama

Daha öncesinde ABD merkezli kayıtlardaki verilerde Apple’ın ilk aracının otonom sürüş sistemini 67 farklı araç ve 201 farklı test sürücüsü ile test etmesi yer aldı. Geçtiğimiz yıl Apple’ın, Apple Car projesini önemli ölçüde küçülttüğüne dair bir haber çıktı. Araç ve sürücü sayısını devamlı olarak artırdığı söylenen şirket, bu konuyla ilgili çalışma yapan tek firma değil. Aynı şekilde Çinli teknoloji şirketi Xiaomi de bir otomobil üzerinde çalışıyor. Öte yandan kendi otomobilinin otonom sürüş sistemi için yollarda bir çok test yapıyor. Bunun sebebi ise sistemlerin sürekli olarak değişen trafik ve yol şartlarına uyum sağlayabilmesi.