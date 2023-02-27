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Hayat-Aktüel
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Apartmanın çatı katı alev alev yandı

2023-02-27 20:34:02
Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

#1
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı.

#2
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

#3
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

İtfaiye ekipleri alevlere merdivenli araçla müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

#5
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#6
Foto - Apartmanın çatı katı alev alev yandı

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