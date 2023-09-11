Apartman dairesinde üretiyor! 10 günde yetişiyor besin değeri 40 kat fazla

İlgi çekici, besleyici ve sağlıklı ürünler olarak tanımladığı mikro yeşilliklerin aromalarının yoğun ve kuvvetli olduğunu belirten Tokuri, Türkiye’de ilk kez tamamen ekolojik, kompostlanabilir ve yerli tohumlar kullanarak mikro yeşillik kitleri tasarlayıp ürettiğini söyledi. Tarımda yoğun ilaç kullanımı nedeniyle toprağın kirlenmeye başladığına, salma sulama sorunlarının devam ettiğine dikkati çeken Tokuri, "Burada topraksız tarım yaparak yüzde 90 daha az su kullanıyoruz çünkü aynı su topraksız tarımda sirküle oluyor. Filizleri de aynı şekilde su tutucu lifler sayesinde çok az sulamayla bir haftada yetiştirebiliyoruz. Bir faydası da ilaç kullanmamıza gerek kalmıyor. Burada tarım zararlıları yok. İzole ortam olduğu için malzemeleri steril tutabiliyoruz. Böylece ilaca gerek kalmıyor. Şehirde tarım yapmamıza olanak sağlıyor. Dikey tarım olduğu için küçük alanda çok fazla üretim yapabiliyoruz." diye konuştu.