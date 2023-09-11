Apartman dairesinde üretiyor! 10 günde yetişiyor besin değeri 40 kat fazla

Temiz, ekolojik ve sağlıklı bitkiler üretmeyi hedefleyen Tokuri, Kadıköy’deki apartman dairesini ışıklar, soğutucular ve yalıtım malzemeleriyle izole edilmiş dikey tarım alanına dönüştürdü. Tokuri, bal mumu kaplı kumaşları saksı, yerli kenevir liflerini ise toprak yerine kullanıp turp, lahana, pancar, bezelye, brokoli, ay çekirdeği ile rezene gibi sebze ve bitkilerin mikro yeşillik üretimine geçmesi nedeniyle aldığı olumlu tepkilerin ardından ticarete başladı. Ürettiği mikro yeşillikleri şeflere ve sağlıklı beslenmek isteyenlere ulaştıran, evlerde basit bir bakımla çimlendirilebilecek kitleri de satışa sunan Tokuri, mikro yeşilliklerin yetişmiş bitkilerle farklarını ve kullanım alanlarını AA muhabirine anlattı. Tokuri, mikro yeşilliklerin şehirde tarıma çok uygun olduğunu kaydederek, "Mikro yeşillikler 10 gün gibi kısa sürede yetişiyor. Besin değerleri normal boyuttaki bitkiden ortalama 40 kat fazla, bazı örneklerde bu oran 250-300 kata kadar çıkıyor." dedi.