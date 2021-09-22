AÖF kaydım silinmiş ne yapmalıyım? AÖF kayıtları ne zaman silinir?

AÖF kayıt silme nasıl yapılır? soruları AÖF yeni kayıt yaptıracaklar tarafından merak ediliyor. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle AÖF kaydı bulunan öğrenciler AÖF kayıt sildirme ve tekrar kayıt 2021 nasıl yapılacağını bir hayli merak ediyor. AÖF kayıt yenilemeleri 8 Ekim 2021 tarihine kadar yapılacak olması nedeniyle AÖF pasif öğrenci, kayıt yenileme 2021 nasıl yapar? AÖF kaydım silinmiş ne yapmalıyım? sorularının cevabını merak ediyor. Peki AÖF kayıt sildirme nasıl yapılır, AÖF kayıt dondurma nasıl yapılır? İşte detayalar.