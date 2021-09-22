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Eğitim
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AÖF kaydım silinmiş ne yapmalıyım? AÖF kayıtları ne zaman silinir?

2021-09-22 13:49:52
AÖF kaydım silinmiş ne yapmalıyım? AÖF kayıtları ne zaman silinir?

AÖF kayıt silme nasıl yapılır? soruları AÖF yeni kayıt yaptıracaklar tarafından merak ediliyor. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak olması nedeniyle AÖF kaydı bulunan öğrenciler AÖF kayıt sildirme ve tekrar kayıt 2021 nasıl yapılacağını bir hayli merak ediyor. AÖF kayıt yenilemeleri 8 Ekim 2021 tarihine kadar yapılacak olması nedeniyle AÖF pasif öğrenci, kayıt yenileme 2021 nasıl yapar? AÖF kaydım silinmiş ne yapmalıyım? sorularının cevabını merak ediyor. Peki AÖF kayıt sildirme nasıl yapılır, AÖF kayıt dondurma nasıl yapılır? İşte detayalar.

#1
Foto - AÖF kayıt tarihleri 2021 2022. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılcak? Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor. AÖF kayıtlarında son tarih 08 Ekim 2021

AÖF kayıt tarihleri 2021 2022. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılcak? Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor. AÖF kayıtlarında son tarih 08 Ekim 2021

#2
Foto - AÖF kayıt silme işlemi nasıl oluyor? Eskiden harç ücretini uzun süre yatırmayan öğrencilerin ve 2 yıl üst üste kalan öğrencilerin Açıköğretimle ilişkileri kesiliyor ve kayıtları siliniyordu. Artık öğrenci Aöf büroya gidip özellikle kayıt sildirme işlemi yapmadığı taktirde kaydı silinmiyor. Kaydınızın silinmesi için AÖF bürosuna gidip gerekli işlemleri yapmanız gerekiyor.

AÖF kayıt silme işlemi nasıl oluyor? Eskiden harç ücretini uzun süre yatırmayan öğrencilerin ve 2 yıl üst üste kalan öğrencilerin Açıköğretimle ilişkileri kesiliyor ve kayıtları siliniyordu. Artık öğrenci Aöf büroya gidip özellikle kayıt sildirme işlemi yapmadığı taktirde kaydı silinmiyor. Kaydınızın silinmesi için AÖF bürosuna gidip gerekli işlemleri yapmanız gerekiyor.

#3
Foto - AÖF kayıt dondurma nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kayıtlarını dondurmaları için her hangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. Her dönem yatırılan okul harçlarını yatırmadıkları taktirde kayıtları otomatikmen donmuş oluyor. Geçen yıla kadar en fazla 1 yıl dondurulabilen kayıtlar artık süresiz olarak dondurulabiliyor. Öğrenci geriye dönük borçlarını ödediği taktirde eğitimine kaldığı yerden devam edebiliyor.

AÖF kayıt dondurma nasıl yapılır? Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kayıtlarını dondurmaları için her hangi bir işlem yapmaları gerekmiyor. Her dönem yatırılan okul harçlarını yatırmadıkları taktirde kayıtları otomatikmen donmuş oluyor. Geçen yıla kadar en fazla 1 yıl dondurulabilen kayıtlar artık süresiz olarak dondurulabiliyor. Öğrenci geriye dönük borçlarını ödediği taktirde eğitimine kaldığı yerden devam edebiliyor.

#4
Foto - 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerekiyor.

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerekiyor.

#5
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