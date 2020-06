AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz. Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir. AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR? AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için; – FF dersinin olmaması, – En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, – Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.