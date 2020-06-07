AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF HARF NOTLARI 84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ) 77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ) 71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ) 66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ) 61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ) 56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ) 50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ) 46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE) 40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE) 33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE) 0 – 32 FF 0,00 (KALDI) AÖF’de öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir. Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir. Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir. Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.