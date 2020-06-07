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Eğitim
10
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

2020-06-07 20:09:13
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. AÖF bahar dönemi final sınavları hakkındaki detaylar araştırılıyor. AÖF 2020 bitirme sınavları ne zaman yapılacak?

#1
Foto - '2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, dönem sonu final sınavları tarihi hakkında bilgi verildi ve sınavların nasıl yapılacağı da duyuruldu.

'2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, dönem sonu final sınavları tarihi hakkında bilgi verildi ve sınavların nasıl yapılacağı da duyuruldu.

#2
Foto - AÖF final sınavları online mı olacak?

AÖF final sınavları online mı olacak?

#3
Foto - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

#4
Foto - Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

#5
Foto - AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

#6
Foto - Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir. Buna göre:

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir. Buna göre:

#7
Foto - 84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz 66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz 66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

#8
Foto - AÖF HARF NOTLARI 84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ) 77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ) 71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ) 66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ) 61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ) 56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ) 50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ) 46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE) 40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE) 33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE) 0 – 32 FF 0,00 (KALDI) AÖF’de öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir. Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir. Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir. Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

AÖF HARF NOTLARI 84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ) 77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ) 71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ) 66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ) 61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ) 56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ) 50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ) 46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE) 40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE) 33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE) 0 – 32 FF 0,00 (KALDI) AÖF’de öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir. Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir. Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir. Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0’ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

#9
Foto - DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz. Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir. AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR? AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için; – FF dersinin olmaması, – En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, – Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması’nı 2.0'dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz. Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması’nı en az 2.0'a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir. AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR? AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için; – FF dersinin olmaması, – En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, – Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

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