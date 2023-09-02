Antik kentte su kaynağı bulundu

Bölgeyi Idyma Antik Kenti ile özdeşleştirdiklerini belirten Savran, "Burayı İdyma Antik Kentinin antik limanı olarak değerlendirirsek, su kaynağının kentin belki ilk şekillenmeye başladığı tarihe kadar götürmek mümkün. Muhtemelen şu an bulunduğumuz kaynağın dışarıda da zaten bir çıkışı var. O çıkışta belki bir çeşme olarak kullanılıyordu. Onun da etrafında blog taşlar var. Kale içi sadece bu alanı kullanıyordu belki ama dışarıda da aynı kaynağa insanların ulaşması bence mümkündü. Gerçekten antik deniz ticaretinde ben Akyaka’daki bu temiz suyun çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.