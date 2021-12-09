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Hayat-Aktüel
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Antalya'da trafik kazası: Yaralılar var

2021-12-09 18:27:21
Antalya'da trafik kazası: Yaralılar var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

#1
Foto - Yaşar Arı idaresindeki 07 SZ 103 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi'nde, Emre Selçuk'un kullandığı 07 EL 277 plakalı motosiklet ve ismi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Yaşar Arı idaresindeki 07 SZ 103 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi'nde, Emre Selçuk'un kullandığı 07 EL 277 plakalı motosiklet ve ismi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada, motosiklet sürücüsü Selçuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Selçuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü kadın yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar, müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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