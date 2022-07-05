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Yaşam
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Antalya'da korkutan yangın kontrol altına alındı!

2022-07-05 22:41:57
Antalya'da korkutan yangın kontrol altına alındı!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Tünektepe Teleferik Tesisleri’ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tünektepe Teleferik Tesisleri’ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi.

Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi.

#3
Foto - Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi.

Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi.

#4
Foto - Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

#5
Foto - 1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı.

1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı.

#6
Foto - Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

#7
Foto - Yangına müdahale edildiği anlar...

Yangına müdahale edildiği anlar...

#8
Foto - Yangına müdahale edildiği anlar...

Yangına müdahale edildiği anlar...

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