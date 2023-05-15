  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

2023-05-15 10:01:17
Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında geri dönüşüm deposu ve alevlerin sıçradığı 2 serada hasar oluştu.

#1
Foto - Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Altıayak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda kalan Suriyeli işçi, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu.

#2
Foto - Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Karton ve plastiklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, yakındaki sebze ekili 2 naylon seraya sıçradı.

#3
Foto - Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, seralar ve depo hasar gördü.

İşte milli iradeye saygısızlığın tanımı! Milletin tokadını yiyen TİP'liler provokasyon peşinde
Siyaset

İşte milli iradeye saygısızlığın tanımı! Milletin tokadını yiyen TİP'liler provokasyon peşinde

Vaatleri toplumda karşılık bulmayan TİP'liler sandıkta halkın tokadını yiyince provokasyona başladı.
CHP Genel Merkezi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediler!
Siyaset

CHP Genel Merkezi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanına topyekun muhalefeti de alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine sandıkta hezimete uğrattı. CHP Genel Merke..
Halk'tan TİP'e asrın tokadı!
Siyaset

Halk'tan TİP'e asrın tokadı!

Seçim beyannamelerindeki vaatleri milli ve manevi değerleri hedef almaktan ibaret olan TİP, sandıkta halkın tokadını yedi.
Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar! İlginç olay sayılamıyor: Bıçakla açtılar! Görenler şaştı kaldı
Gündem

Zarfların ağzını yapıştırıcı ile kapatmışlar! İlginç olay sayılamıyor: Bıçakla açtılar! Görenler şaştı kaldı

Antalya’da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların ağzının yapıştırıcı ile kapatıldığı tespit edildiği aktarıldı. Sand..
CHP listelerinden seçime giren Davutoğlu'na memleket tokadı!
Siyaset

CHP listelerinden seçime giren Davutoğlu'na memleket tokadı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, CHP büyük bir hezimete uğratılırken, AK Parti açık ara farkla seçimler..
Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak
Siyaset

Ramazan Kurtoğlu seçim sonucunu açıkladı: Yüzde 99 ihtimalle bu olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, ATA İttifakı'nın oy oranı üzerinden seçimin kesin olarak ikinci tura kalacağını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23