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Türkiye
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Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

2024-04-20 09:39:31
Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi, içindeki 19 yolcu yaralandı.

#1
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Otele personel götüren Osman Ali Kaplan'ın kullandığı 07 C 82562 plakalı servis aracı, sürücünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çıktı.

#3
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Ardından tel çitlere çarparak yan yattı.

#4
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaza sonrası ihbar sonrası çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

#6
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Midibüs sürücüsü Osman Ali Kaplan, "Hızım 70'di. Taksinin biri aniden önüme kırdı.

#7
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Hafif frene basınca refüje doğru araç kaydı ve yan yattı. İçinde 19 yolcu vardı" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaza anını gören Mehmet Şükür isimli bir vatandaş, "Şoför frene basınca araba yan yattı.

#9
Foto - Antalya'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Ondan sonra 112'yi aradık, otel servisi olduğunu söyledik. Geldiler müdahale ettiler" diye konuştu.

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