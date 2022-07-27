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Anlık altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz 2022 canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın

2022-07-27 16:50:33
Anlık altın fiyatları ne kadar? 27 Temmuz 2022 canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın

Fed’in para politikası kararları öncesi piyasaların gözü kulağı faiz kararında. Fed toplantısı öncesi Dolar Kapalıçarşı'da 18 lirayı buldu. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketine devam etmesi sonrası anlık altın fiyatları da bir hayli merak ediliyor. Altın fiyatları yönünü belirlemek için Fed’in temmuz ayı faiz kararını beklemekte. Altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırken, anlık altın fiyatları özellikle de çeyrek altın ve gram altın fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları anlık ne kadar? İşte 27 Temmuz 2022 Çarşamba anlık, güncel, canlı altın fiyatları...

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.723,46 TL, 1.723,83 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.723,46 TL, 1.723,83 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 999,22 TL, 1.002,86 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 999,22 TL, 1.002,86 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,10 TL, 989,29 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,10 TL, 989,29 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.582,76 TL, 1.617,63 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.582,76 TL, 1.617,63 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.329,88 TL, 6.449,28 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.329,88 TL, 6.449,28 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.155,05 TL, 3.234,53 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.155,05 TL, 3.234,53 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.329,88 TL, 6.449,28 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.329,88 TL, 6.449,28 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.611,44 TL, 6.776,05 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.611,44 TL, 6.776,05 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 549,51 TL, 656,77 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 549,51 TL, 656,77 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 907,16 TL, 937,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 907,16 TL, 937,08 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.135,00 TL, 16.344,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.135,00 TL, 16.344,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,74 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,78 TL, 18,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,78 TL, 18,80 TL,

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