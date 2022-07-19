Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı: 19 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar kurunun 20 yıl aradan sonra euroyu yakalaması ile piyasalar da bir hayli hareketlenme söz konusu oldu. BDDK’nın kredi kararından sonra altın fiyatları bir hayli düştü. 1022 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı adete çakıldı. Çeyrek altın fiyatı da bir hayli düştü. Dolar euro ile eşitlenirken altın fiyatları habire düşük seviyelerini gördü. Altın yatırımcısı bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte altın anlık ne kadar? Altın fiyatları canlı son durum ne? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç TL? soruları sormakta. İşte 19 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: