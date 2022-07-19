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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı: 19 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

2022-07-19 09:50:06
Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı: 19 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar kurunun 20 yıl aradan sonra euroyu yakalaması ile piyasalar da bir hayli hareketlenme söz konusu oldu. BDDK’nın kredi kararından sonra altın fiyatları bir hayli düştü. 1022 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı adete çakıldı. Çeyrek altın fiyatı da bir hayli düştü. Dolar euro ile eşitlenirken altın fiyatları habire düşük seviyelerini gördü. Altın yatırımcısı bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte altın anlık ne kadar? Altın fiyatları canlı son durum ne? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç TL? soruları sormakta. İşte 19 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.709,94 TL, 1.710,33 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.709,94 TL, 1.710,33 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 976,93 TL, 985,05 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 976,93 TL, 985,05 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 962,71 TL, 962,89 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 962,71 TL, 962,89 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.541,04 TL, 1.575,10 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.541,04 TL, 1.575,10 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.161,32 TL, 6.278,03 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.161,32 TL, 6.278,03 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.071,04 TL, 3.148,64 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.071,04 TL, 3.148,64 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.161,32 TL, 6.278,03 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.161,32 TL, 6.278,03 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.475,68 TL, 6.642,40 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.475,68 TL, 6.642,40 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,83 TL, 645,11 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,83 TL, 645,11 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 886,61 TL, 920,04 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 886,61 TL, 920,04 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.770,00 TL, 16.102,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.770,00 TL, 16.102,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,56 TL, 10,57 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,56 TL, 10,57 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,70 TL, 18,71 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,70 TL, 18,71 TL,

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