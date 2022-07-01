Anlık altın fiyatları: Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyataları:

Canlı altın fiyatları son günlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Anlık gram altın fiyatı 1022 TL seviyelerine kadar çıkmış olması altına yatırım yapanların yüzünü bir hayli güldürmüştü. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin eden yatırımcılar yatırımını altından yana kullanmaya devam etti. Konut fiyatlarındaki fahiş fiyatları dizginlemek için hükümet yeni tedbirleri devreye sokmaya başlarken, kurumlardan da bu yönde adımlar gelmeye başladı. BDDK dövizle kredi kullanan şirketelere yönelik aldığı kredi kararı sonrası dolar ve altın fiyatları adeta çakıldı. Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları düştükçe düştü. Peki canlı altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları kaç TL? Anlık altın fiyatı cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları alış satış kaç?