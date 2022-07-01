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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyataları:

2022-07-01 10:17:17
Anlık altın fiyatları: Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyataları:

Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları son günlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Zira Fed’in faiz artırımı sonrası yeniden zirvelere çıkan altın fiyatları BDDK’nın kredi karar sonrası adete BDDK’nın duvarına tozladı. Canlı altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcı, güncel gram altın fiyatları başta olmak üzere anlık çeyrek altın fiyatı, canlı cumhuriyet altın fiyatı, güncel yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatlarındaki alım satım fiyatlarını yakından takip ediyor. 1 Temmuz 2022 Cuma haftanın son iş gününde anlık altın fiyatları alış satış son durum yine altına yatırım yapanlarca inceleniyor. İşte 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatlar.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son günlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Anlık gram altın fiyatı 1022 TL seviyelerine kadar çıkmış olması altına yatırım yapanların yüzünü bir hayli güldürmüştü. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin eden yatırımcılar yatırımını altından yana kullanmaya devam etti. Konut fiyatlarındaki fahiş fiyatları dizginlemek için hükümet yeni tedbirleri devreye sokmaya başlarken, kurumlardan da bu yönde adımlar gelmeye başladı. BDDK dövizle kredi kullanan şirketelere yönelik aldığı kredi kararı sonrası dolar ve altın fiyatları adeta çakıldı. Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları düştükçe düştü. Peki canlı altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları kaç TL? Anlık altın fiyatı cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları alış satış kaç?

Canlı altın fiyatları son günlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Anlık gram altın fiyatı 1022 TL seviyelerine kadar çıkmış olması altına yatırım yapanların yüzünü bir hayli güldürmüştü. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin eden yatırımcılar yatırımını altından yana kullanmaya devam etti. Konut fiyatlarındaki fahiş fiyatları dizginlemek için hükümet yeni tedbirleri devreye sokmaya başlarken, kurumlardan da bu yönde adımlar gelmeye başladı. BDDK dövizle kredi kullanan şirketelere yönelik aldığı kredi kararı sonrası dolar ve altın fiyatları adeta çakıldı. Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları düştükçe düştü. Peki canlı altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları kaç TL? Anlık altın fiyatı cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları alış satış kaç?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,99 TL, 1.798,52 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,99 TL, 1.798,52 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 968,97 TL, 975,33 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 968,97 TL, 975,33 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 966,16 TL, 966,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 966,16 TL, 966,39 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,14 TL, 1.579,20 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.545,14 TL, 1.579,20 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.183,40 TL, 6.300,85 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.183,40 TL, 6.300,85 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.082,04 TL, 3.160,09 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.082,04 TL, 3.160,09 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.183,40 TL, 6.300,85 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.183,40 TL, 6.300,85 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.456,19 TL, 6.622,33 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.456,19 TL, 6.622,33 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 532,82 TL, 639,18 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 532,82 TL, 639,18 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 880,09 TL, 911,38 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 880,09 TL, 911,38 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.655,00 TL, 15.905,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.655,00 TL, 15.905,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,73 TL, 10,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,73 TL, 10,74 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,93 TL, 19,95 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,93 TL, 19,95 TL,

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