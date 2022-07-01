2022-07-01 10:17:17 Anlık altın fiyatları: Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyataları:
Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları son günlerin en hareketli günlerini yaşıyor. Zira Fed’in faiz artırımı sonrası yeniden zirvelere çıkan altın fiyatları BDDK’nın kredi karar sonrası adete BDDK’nın duvarına tozladı. Canlı altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcı, güncel gram altın fiyatları başta olmak üzere anlık çeyrek altın fiyatı, canlı cumhuriyet altın fiyatı, güncel yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatlarındaki alım satım fiyatlarını yakından takip ediyor. 1 Temmuz 2022 Cuma haftanın son iş gününde anlık altın fiyatları alış satış son durum yine altına yatırım yapanlarca inceleniyor. İşte 1 Temmuz 2022 güncel altın fiyatlar.