Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altın fiyat, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları 18 Temmuz 2022

Altın fiyatları, dolar kurunun yükselmesine paralel olarak bu kez yükselmek yerine düşüşe geçti. Anlık altın fiyatlarının gerilemesi birlikte çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte piyasalar da açıldı. Güncel altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını sorgulayanlar anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altın fiyat, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? sorusuna cevap arıyor. İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları: