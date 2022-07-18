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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altın fiyat, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları 18 Temmuz 2022

2022-07-18 09:22:25
Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altın fiyat, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları 18 Temmuz 2022

Altın fiyatları, dolar kurunun yükselmesine paralel olarak bu kez yükselmek yerine düşüşe geçti. Anlık altın fiyatlarının gerilemesi birlikte çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte piyasalar da açıldı. Güncel altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını sorgulayanlar anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın kaç TL? Cumhuriyet altın fiyat, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? sorusuna cevap arıyor. İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.714,77 TL, 1.715,30 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.714,77 TL, 1.715,30 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 984,19 TL, 995,23 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 984,19 TL, 995,23 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 960,50 TL, 960,71 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 960,50 TL, 960,71 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.538,77 TL, 1.572,68 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.538,77 TL, 1.572,68 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.147,20 TL, 6.263,81 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.147,20 TL, 6.263,81 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.064,00 TL, 3.141,51 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.064,00 TL, 3.141,51 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.147,20 TL, 6.263,81 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.147,20 TL, 6.263,81 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.469,37 TL, 6.633,56 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.469,37 TL, 6.633,56 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,08 TL, 651,83 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 541,08 TL, 651,83 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 893,51 TL, 929,86 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 893,51 TL, 929,86 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.893,00 TL, 16.271,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.893,00 TL, 16.271,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,55 TL, 10,58 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,55 TL, 10,58 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,83 TL, 18,85 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,83 TL, 18,85 TL,

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