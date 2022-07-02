2022-07-02 14:04:58 Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 2 Temmuz 2022 güncel gram atın fiyatı!
Altın fiyatları son haftalarda alış satış fiyatı bir hayli merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan yeni zam sonrası piyasaların 5500 TL’lik asgari ücret zammına tepkisinin ne olacağı araştırılıyordu. Fed’in faiz kararı sonrası tırmanışa geçen altın fiyatları BDDK’nın kredi kararı sonrası altın fiyatları adeta duvara tosladı. Anlık altın fiyatları BDDK’nın kararından sonra düşmeye başladı. 1022 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın fiyatı güncel olarak yatırımcısını bir hayli üzdü. Hafta sonu olmasına rağmen canlı altın fiyatları sorgulaması yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? 2 Temmuz güncel altın fiyatı! Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar?