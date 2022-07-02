Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 2 Temmuz 2022 güncel gram atın fiyatı!

Altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar çeyrek altın fiyatı bata olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları araştırması yapmakta. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte anlık altın fiyatı sorgulaması bir hayli fazlaydı. BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kararının ardından altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın anlık fiyatı 966 TL seviyesine kadar düştü. Çeyrek altın fiyatları da bir o kadar yatırımcısını üzdü. Altın almak isteyenler ise altın alış ve satış fiyat sorgulamasına devam ediyor. Peki 2 Temmuz 2022 anlık altın fiyatı ne kadar?