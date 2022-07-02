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Ekonomi
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Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 2 Temmuz 2022 güncel gram atın fiyatı!

2022-07-02 14:04:58
Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 2 Temmuz 2022 güncel gram atın fiyatı!

Altın fiyatları son haftalarda alış satış fiyatı bir hayli merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan yeni zam sonrası piyasaların 5500 TL’lik asgari ücret zammına tepkisinin ne olacağı araştırılıyordu. Fed’in faiz kararı sonrası tırmanışa geçen altın fiyatları BDDK’nın kredi kararı sonrası altın fiyatları adeta duvara tosladı. Anlık altın fiyatları BDDK’nın kararından sonra düşmeye başladı. 1022 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın fiyatı güncel olarak yatırımcısını bir hayli üzdü. Hafta sonu olmasına rağmen canlı altın fiyatları sorgulaması yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? 2 Temmuz güncel altın fiyatı! Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar?

#1
Foto - Altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar çeyrek altın fiyatı bata olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları araştırması yapmakta. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte anlık altın fiyatı sorgulaması bir hayli fazlaydı. BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kararının ardından altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın anlık fiyatı 966 TL seviyesine kadar düştü. Çeyrek altın fiyatları da bir o kadar yatırımcısını üzdü. Altın almak isteyenler ise altın alış ve satış fiyat sorgulamasına devam ediyor. Peki 2 Temmuz 2022 anlık altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları anlık ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar çeyrek altın fiyatı bata olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları araştırması yapmakta. Kur korumalı TL mevduat hesabına geçilmesiyle birlikte anlık altın fiyatı sorgulaması bir hayli fazlaydı. BDDK’nın şirketlere yönelik kredi kararının ardından altın fiyatları düşmeye başladı. Gram altın anlık fiyatı 966 TL seviyesine kadar düştü. Çeyrek altın fiyatları da bir o kadar yatırımcısını üzdü. Altın almak isteyenler ise altın alış ve satış fiyat sorgulamasına devam ediyor. Peki 2 Temmuz 2022 anlık altın fiyatı ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.810,86 TL, 1.812,00 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.810,86 TL, 1.812,00 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 981,81 TL, 984,44 TL,

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 981,81 TL, 984,44 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,60 TL, 976,05 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 975,60 TL, 976,05 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.560,97 TL, 1.595,84 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.560,97 TL, 1.595,84 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.243,87 TL, 6.363,85 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.243,87 TL, 6.363,85 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.112,18 TL, 3.191,69 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.112,18 TL, 3.191,69 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.243,87 TL, 6.363,85 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.243,87 TL, 6.363,85 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.487,94 TL, 6.648,30 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.487,94 TL, 6.648,30 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,81 TL, 644,89 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,81 TL, 644,89 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 891,45 TL, 919,72 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 891,45 TL, 919,72 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.856,00 TL, 16.047,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.856,00 TL, 16.047,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,70 TL, 10,72 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,70 TL, 10,72 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,85 TL, 19,91 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,85 TL, 19,91 TL,

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