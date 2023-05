Ankara’yı sel aldı Mansur ortada yok!

“YAVAŞ VE EKİBİNİN HALKIN YANINDA OLMASI GEREKİYOR” Sel mağduru Murat Beybalta da, “Burada dere ıslahı yapılmasına karar verildi. Ancak yetkililer tarafından alınan kararın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen tek bir çivi çakılmadı. Benim bahçemde iki gün öncesine kadar güller, ektiğim bitkiler vardı. Ancak şu anda harabeye dönüş durumda. Yapılan iş ve işlemlerin, verilen sözlerin yerine getirilmemesi yüzünden biz bu haldeyiz. Ben verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı çok üzgünüm. Amirlerin, memurların görevini düzgün yapması gerekiyor. Bizim dere ıslahı kararı alan görevlilerin çoğu değişmiş. Şu anda ASKİ bölge müdürü olarak görev yapıyormuş. Bu durum vatandaşlara olumsuz yansıyor. Görüyorsunuz şu anda sadece benim 200 bin TL zararım var. Gölbaşı Belediyesi’nden Allah razı olsun geldiler, baktılar, bize yardımcı olmaya çalıştılar. Ama sürekli yapılan görev değişiklikleri bizi bu hale getirdi. Dere ıslahı kararını ana bizzat Başkan Yardımcısı, o günkü ASKİ Bölge Müdürü ve Büyükşehir’de görev yapan Daire Başkanları söyledi. Ama hala bir adım atılmadı. Biz kendi gayretlerimizle bir şeyler yaptık ancak onu da elimizden aldılar. Ben şimdi tespit yaptıracağım. Kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkaracağım. Bu umursamazlığın, vatandaşa çektirdiklerinin bedelini ödemeleri gerekiyor. Mansur Yavaş ve ekibinin artık halkın yanın olması gerekiyor. Şu durumda 24 saat esaslı çalışmaları gerekiyor. Halka hizmet etmeleri gerekiyor. Çileye ve ıstıraba göğüs geremeyen hiçbir yönetici halkını refaha kavuşturamaz” dedi. “DSİ GÖREVİ OLMAMASINA RAĞMEN GELİYOR ASKİ GELMİYOR” Sel mağduru Fırat Tanrıverdi ise, “Uzun zaman önce planlanan dere ıslahı projesi yapılmayacaksa bana ve diğer vatandaşlara yer göstersinler biz oralara gidelim. Milletin evini, ahırını, garajını su bastı. Her yağmurda mağdur oluyoruz. Dere içerisindeki su bize doğru aktığı sürece bu mağduriyetimiz de son bulmayacak. Biz her sene bu sıkıntıyı yaşamak zorunda değiliz. Her sene gelip inceleme yapıp gidiyorlar. Büyükşehir Belediyesi kalıcı bir çözüm üretemiyor. Gelip dere kenarına sağlı sollu kum yığıyorlar. Su yukardan hızla geldiği zaman kumu da önüne katıp götürüyor. Artık bize kesin bir çözüm üretsinler. Biz geçen sene bu konu ile ilgili her türlü başvurumuzu yaptık. Büyükşehir Belediyesi’nden gelen mesajları görseniz aklınız durur. Yıllardır çalışma yapacaklar. Her yağmurda bizim maddi zararımız oluyor. Hayvanlarımız telef oldu. ASKİ’yi göreve çağırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırıyoruz. DSİ geçen sene yaşanan taşkında bize destek oldu. Artık Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getirsin. DSİ sorumluluğu olmamasına rağmen bize destek oluyor.” şeklinde konuştu.