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Hayat-Aktüel
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Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

2021-07-18 13:10:36
Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı.

#2
Foto - Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı.

#3
Foto - Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

#4
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

#6
Foto - Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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