  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
Ankara'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

2022-04-01 16:58:25
Ankara'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

#1
Foto - Akdere Mahallesi 433 Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Polis, sokağı araç trafiğine kapattı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı dairede dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yangına evdeki sünger yatağın üzerinde unutulan yanıcı cismin neden olduğu öğrenildi.

Akdere Mahallesi 433 Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Polis, sokağı araç trafiğine kapattı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı dairede dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yangına evdeki sünger yatağın üzerinde unutulan yanıcı cismin neden olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Irkçı PEGIDA'dan Ramazan'da mangallı eylem planı
Dünya

Irkçı PEGIDA'dan Ramazan'da mangallı eylem planı

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGIDA) hareketi, ramazanda iftar saatlerinde ca..
Açıklama geldi! Yüzde 67 zam ertelendi
Ekonomi

Açıklama geldi! Yüzde 67 zam ertelendi

Türk Telekom tarafından internet fiyatlarına yapılan yüzde 67 zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.
Binali Yıldırım'ı üzen İmamoğlu paylaşımı
Gündem

Binali Yıldırım'ı üzen İmamoğlu paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçimlerden sonra yapılan bir Ekrem İmamoğlu paylaşımının kendisini çok üzdüğünü söyledi...
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon! Eski Belediye Başkanı Handan Toprak da gözaltında
Siyaset

İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon! Eski Belediye Başkanı Handan Toprak da gözaltında

Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da ..
Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap
Siyaset

Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı." şeklindeki skandal çıkışın..
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay