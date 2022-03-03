Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Karısının hamile olduğunu iddia etti ekipler seferber oldu Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise Dikmen Caddesinde vakadan dönen 112 Acil Servis ekibinin yollarını açtı. O esnada bir vatandaş ise karısının hamile olduğunu iddia ederek yardım istedi. Ekiplerin ise zamanla yarışı başladı ve Çankaya Belediyesine bağlı olan Keklikpınarı Mahallesi 889'uncu Sokağın yollarını temizleyerek vatandaşa yardımcı oldu.