2022-12-08 16:10:11 Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı
Ankara'da Elazığ lezzetleri ve kültürünün sergilendiği Elazığ Tanıtım Günleri, AKM Millet Bahçesi'nde başladı.
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Ankara'da Elazığ lezzetleri ve kültürünün sergilendiği Elazığ Tanıtım Günleri, AKM Millet Bahçesi'nde başladı.
Elazığ Dernekler Federasyonunca düzenlenen tanıtım günlerinde stant açan esnaf, yöreye özgü ürünleri tanıttı.
Etkinlikte, en hızlı orcik (cevizli sucuk) ve çiğ köfte yeme yarışmaları yapıldı.
Tanıtım günlerinde stant açan Furkan Polat, kentin tüm yöresel ürünlerini sergileyerek Ankaralılara hizmet sunduklarını söyledi.
Ankara'da çok sayıda Elazığlının olduğunu belirten Polat, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.
Yargıç Emir ise yöresel tatlardan Harput dibek kahvesini getirdiklerini ifade etti.
Etkinlikte sadece Elazığ ürünlerini tanıttıklarını anlatan Emir, kente özgü ürünleri Ankaralılarla buluşturmak istediklerini kaydetti.
Elazığ Tanıtım Günleri, 11 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.
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