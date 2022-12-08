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Hayat-Aktüel
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Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

2022-12-08 16:10:11
Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Ankara'da Elazığ lezzetleri ve kültürünün sergilendiği Elazığ Tanıtım Günleri, AKM Millet Bahçesi'nde başladı.

#1
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Elazığ Dernekler Federasyonunca düzenlenen tanıtım günlerinde stant açan esnaf, yöreye özgü ürünleri tanıttı.

#2
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Etkinlikte, en hızlı orcik (cevizli sucuk) ve çiğ köfte yeme yarışmaları yapıldı.

#3
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Tanıtım günlerinde stant açan Furkan Polat, kentin tüm yöresel ürünlerini sergileyerek Ankaralılara hizmet sunduklarını söyledi.

#4
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Ankara'da çok sayıda Elazığlının olduğunu belirten Polat, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Yargıç Emir ise yöresel tatlardan Harput dibek kahvesini getirdiklerini ifade etti.

#6
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Etkinlikte sadece Elazığ ürünlerini tanıttıklarını anlatan Emir, kente özgü ürünleri Ankaralılarla buluşturmak istediklerini kaydetti.

#7
Foto - Ankara'da Elazığ Tanıtım Günleri başladı

Elazığ Tanıtım Günleri, 11 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.

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