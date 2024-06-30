Ankara – Şam yakınlaştı PKK kudurdu! İlk darbe Ebu Zendin kapısı

ABD'nin Afganistan gibi Suriye'yi terk etmesi ihtimali de Suriye Demokratik Güçleri'ni, arkasındaki ABD desteğiyle domine eden PKK-YPG'nin imajını çizdi. Bölgede PKK'lı olmayan ancak SDG'nin içinde yer alan Kürtler, artık Rojava'daki yönetimin Kandil'deki ABD kuklaları tarafından yönetildiğini daha yüksek sesle söylüyor. "PYD'nin verdiği kararlar dışarıdan ülkemizle alakası olmayan ideolojik bir parti tarafından, yıllarca Kandil'de eğittiği kadroları tarafından veriliyor" diyen Suriye Demokratik Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu Ahmed el-Cuburi'nin şu sözleri kayda değer: "Yarın ABD'liler buradan giderse durumlar değişecek. Tam 12 yıldır Esad rejimi ile SDG ilişki içerisinde ama bugün Esad ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi hedef alacaklar. ABD de buna yol verecektir. ABD'nin Türkiye ile olan çıkarları, SDG ile olandan daha çoktur. Bugün NATO üyesi olan, Putin ile ilişkilerini sürdüren tek devlet Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. ABD bu kartı bir tarafa itemez ve NATO'daki müttefikini PYD için göz ardı edemez. Hele son olarak Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesinde ismi 'terör örgütü' diye anılan bir örgütle ilişkileri olan bir parti yüzünden." Kimlerin bu sürece başından karşı olduğunu dikkatle takip edin.