2024-06-30 11:39:19 Ankara – Şam yakınlaştı PKK kudurdu! İlk darbe Ebu Zendin kapısı
Türkiye ve Suriye arasında gündeme gelen, Esed'in "Türkiye ile diplomatik girişimlere açığız" sözleri ve Başkan Erdoğan'ın "Neden olmasın" minvalindeki açıklamasıyla gelişen 'normalleşme' adımları Kandil'i panikletti. 'Teröristan' hayali kuran PKK ve türevleri, "Esed ile Türkiye anlaşırsa ilk olarak SDG'yi (PKK/YPG) hedef alacaklar" endişesine kapıldı. Ebu Zendin Kapısı'nın yeniden açılması sonrası "Şam ile Ankara arasındaki diyalog sürdükçe devamı gelecek, bölge yavaş yavaş normalleşecek" yorumları yapıldı.