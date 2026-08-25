Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemine yönelik açıklamalarının ardından siyasi başkentte yeni ittifak denklemleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Milliyetçi partilerin kendi aralarında bir çatı altında toplanabileceği iddia edilirken, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah hattında da yeni bir bloğun oluşabileceği kulislere yansıdı. Her iki senaryoya da şimdilik mesafeli yaklaşan ve "ittifak dayatmalarına" karşı olduğunu belirten İYİ Parti'nin ise izleyeceği strateji şimdiden siyasi kulislerin en çok merak edilen başlığı haline geldi.