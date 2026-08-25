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Siyaset
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Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

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Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemine yönelik açıklamalarının ardından siyasi başkentte yeni ittifak denklemleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Milliyetçi partilerin kendi aralarında bir çatı altında toplanabileceği iddia edilirken, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah hattında da yeni bir bloğun oluşabileceği kulislere yansıdı. Her iki senaryoya da şimdilik mesafeli yaklaşan ve "ittifak dayatmalarına" karşı olduğunu belirten İYİ Parti'nin ise izleyeceği strateji şimdiden siyasi kulislerin en çok merak edilen başlığı haline geldi.

#1
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” açıklamasının ardından yeni seçim dönemine ilişkin siyasi kulislerde olası ittifak senaryoları konuşulmaya başlandı.

#2
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Cumhuriyet'in haberine göre, milliyetçi partilerin bir çatı altında buluşabileceği, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin ise başka bir blok oluşturabileceği konuşulurken, bu senaryolarda adı geçen İYİ Parti ise her iki seçeneğe de mesafeli yaklaşıyor. İYİ Parti kaynakları, önceki seçim dönemindeki gibi bir ittifak arayışlarının bulunmadığını belirtirken, olası işbirliklerine ilişkin de kapıyı tamamen kapatmadıklarını belirtiyor. “İttifak dayatmalarına” karşı olduklarının altı çiziliyor.

#3
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Edinilen bilgilere göre, siyaset kulislerinde İYİ Parti, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Kutlu Parti ve Anahtar Parti’nin (A Parti) aynı ittifak çatısı altında buluşabileceği konuşuluyor. Ancak İYİ Parti cephesinde bu yönde bir arayış bulunmadığı belirtiliyor. İYİ Parti’nin özellikle Zafer Partisi ve A Parti’ye yaklaşımının oldukça mesafeli olduğu ifade ediliyor. Parti kurmayları, söz konusu partilerin İYİ Parti’den ayrılan isimler tarafından kurulmasına ve ayrılık süreçlerinde İYİ Parti’ye yönelik eleştirilere işaret ediyor. Parti içinde bu ihtimale ilişkin, “Bu partiler zaten bizim partimizden çıkıp partimizi kötüleyerek ayrıldılar. Madem birleşmek istiyorlar ve mesele ülke ise çıkarsız şekilde partimize gelsinler” değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

#4
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Bu nedenle İYİ Parti’nin içinde bulunmadığı Zafer Partisi, A Parti, Milli Yol Partisi, BTP ve Kutlu Parti gibi milliyetçi partilerin kendi aralarında bir ittifak oluşturmasının olası senaryolar arasında bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu partilerin temsilcileri bugün “ittifak görüşmeleri” kapsamında bir araya gelecek. Kulislerde konuşulan bir diğer senaryo ise Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu Yeni Yol çatısı ile Yeniden Refah Partisi’nin seçim işbirliğine gitmesi.

#5
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Bu partilerin İYİ Parti ile de ortak hareket edebileceği iddiaları gündeme getirilirken, İYİ Parti kaynakları bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. İYİ Parti’nin söz konusu partilerle de mevcut durumda bir ittifak arayışında olmadığı, özellikle önceden belirlenmiş bir ittifak modelinin partiye dayatılmasına sıcak bakılmadığı kaydediliyor. Bununla birlikte İYİ Parti’nin yaklaşımının “seçime kesinlikle tek başımıza gireceğiz” şeklinde okunmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

#6
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Parti kaynakları, seçim takvimi ve siyasi şartlar ortaya çıkmadan kesin bir tutum ilan etmek istemiyor. Ancak mevcut tabloda konuşulan ittifak modellerine ve özellikle İYİ Parti’nin hazır bir ittifaka dahil edilmesi anlayışına karşı çıkılıyor. İYİ Parti’nin olası işbirliklerinde temel ölçütlerinden birinin de kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen düzenlemeye yönelik tutum olduğu ifade ediliyor. Parti, yasaya destek vermeleri nedeniyle CHP ve Yeni Yol’a mesafeli yaklaşıyor.

#7
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Buna karşın Yeni Parti içerisinde çerçeve yasaya “hayır” oyu veren milletvekillerinin bulunmasının ilerleyen dönemde farklı değerlendirmelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Parti kulislerinde bunun gelecekte sınırlı bir işbirliği ihtimalini doğurabileceği değerlendirilse de şu aşamada somutlaşmış bir ittifak görüşmesinden söz edilmiyor.

#8
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Siyasi kulislerdeki mevcut tabloya göre seçim sürecinde milliyetçi partilerin kendi aralarında, Saadet-DEVA-Gelecek-Yeniden Refah hattının ise ayrı bir blokta buluşması ihtimali konuşulurken, İYİ Parti şimdilik bu iki kümenin de dışında konumlanıyor. Parti, olası seçim işbirliklerine bütünüyle kapıyı kapatmıyor ancak “ittifak dayatmasına” da kapalı olduğunu vurguluyor.

#9
Foto - Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Henüz teşkilatlanmasını tamamlamamış partilerin sık sık ittifak açıklaması yapmasının da sakıncalarına dikkat çekilerek, bu tür çıkışların siyasi stratejiyi erkenden açığa çıkarmanın yanı sıra seçmende gereksiz beklenti oluşturabileceği ifade ediliyor.

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