Ankara kulislerini fokur fokur kaynatan ittifak! İYİ Parti’nin tercihi gündem oldu

Edinilen bilgilere göre, siyaset kulislerinde İYİ Parti, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Kutlu Parti ve Anahtar Parti’nin (A Parti) aynı ittifak çatısı altında buluşabileceği konuşuluyor. Ancak İYİ Parti cephesinde bu yönde bir arayış bulunmadığı belirtiliyor. İYİ Parti’nin özellikle Zafer Partisi ve A Parti’ye yaklaşımının oldukça mesafeli olduğu ifade ediliyor. Parti kurmayları, söz konusu partilerin İYİ Parti’den ayrılan isimler tarafından kurulmasına ve ayrılık süreçlerinde İYİ Parti’ye yönelik eleştirilere işaret ediyor. Parti içinde bu ihtimale ilişkin, “Bu partiler zaten bizim partimizden çıkıp partimizi kötüleyerek ayrıldılar. Madem birleşmek istiyorlar ve mesele ülke ise çıkarsız şekilde partimize gelsinler” değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.