Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Giriş Tarihi:

Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

#1
Foto - Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Başkent için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi.

#2
Foto - Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

#3
Foto - Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

#4
Foto - Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Vatandaşların özellikle fırtınanın etkili olacağı saatlerde can ve mal güvenliği açısından duyarlı olmaları istendi.

