Ankara için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı
Hava savunma ve radarları bozan katil savaş uçağı EA-18G Growler: Eli kolunu sallaya sallaya ülkeye sızdı
Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Başkent için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Vatandaşların özellikle fırtınanın etkili olacağı saatlerde can ve mal güvenliği açısından duyarlı olmaları istendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23