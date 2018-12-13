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Ankara bir başka güzel şimdi!

CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

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