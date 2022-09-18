  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Android bildirim sorunu için çözüm üretti

2022-09-18 19:11:00
Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Android telefonlarda artık uygulamalar bildirim göndermeden önce kullanıcılardan gerekli izinleri talep edecek.

#1
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Android telefonlar uzun zamandır uygulama bildirimlerinin varsayılan olarak açık gelmesi nedeniyle tartışılıyor.

#2
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Şimdiye kadar bir uygulama yüklendiğinde, otomatik olarak bildirim gönderme izni de verilmiş sayılıyordu. Ancak artık bu can sıkıcı durum değişiyor.

#3
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Android telefonlarda varsayılan bildirim ayarı değişiyor Android 13 ile birlikte artık uygulamalar bildirim göndermeden önce kullanıcılardan gerekli izinleri isteyecek.

#4
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Böylelikle uygulamalar yüklendikten sonra bazen can sıkıcı olabilen uygulama bildirimlerini kapatmak için sonradan ayar yapılmasına gerek kalmayacak.

#5
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Android uzun zamandır bu özelliği maalesef sunmuyordu. Bunun yerine uygulamaların bildirimlerini ayarlar kısmından kapatabiliyor ya da bildirim üzerine uzun süre basılı tuttuktan sonra ‘Sessiz’e alma seçeneği sunuluyordu.

#6
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Güncellemenin ilk olarak Android 13 ile birlikte Samsung ve Google Pixel markalı akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.

#7
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Yeni özelliğin çıkması için beklenen tarih olarak ise 2023 yılının ortaları gösteriyor.

#8
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Diğer markalar için ise bu özelliğin gelmesi biraz daha gecikebilir.

#9
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Android’de uygulama bildirimlerinin varsayılan olarak açık olması sorununun çözülmesi için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

#10
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Yeni özelliğin Android’in diğer versiyonlara gelmesi için ise daha fazla bekleyebiliriz.

#11
Foto - Android bildirim sorunu için çözüm üretti

Google bu güncelleme ile birlikte geç de olsa bildirimler konusunda önemli bir adım atmış oldu.

1 saat önce geldiği KPSS'ye giremedi, sebebini duyanlar
Gündem

1 saat önce geldiği KPSS'ye giremedi, sebebini duyanlar "Yok artık" dedi

Her KPSS öncesi yaşanan geç kalmalar, artık sıradan hale gelirken, bu kez erken gelip KPSS'ye giremeyen genç kız olay oldu.

Profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye olay oldu
Medya

Profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın kadınlarla ilgili verdiği tavsiye olay oldu

Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın sosyal medya hesabından kadınlarla ilgili verdiği,'Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çık..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan karesi olay oldu: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan karesi olay oldu: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay zirvesinde liderlerle sohbet ettiği fotoğraf, dünyada olduğu gibi Avrupa basınında da geniş yer aldı. Fransa..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay sözler! Vatandaşlar hemen bunu yapmalı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay sözler! Vatandaşlar hemen bunu yapmalı

"Toplum olarak yeniden İstiklâl Savaşı gibi bağımsızlık mücâdelesi verebiliriz! Kazanımlarınızı tasarruflu kullanın!" diyen Cübbeli Ahmet Ho..
‘Yalnız’ değil yıldız ülkeyiz
Gündem

‘Yalnız’ değil yıldız ülkeyiz

Geçmişte ‘omurgasız’ dış politikaya alışanların, Başkan Erdoğan’ın hayata geçirdiği ‘onurlu’ ve ‘oyun kurucu’ diplomasi için kullandıkları ‘..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin anlaştı! Milyar dolarlar Türkiye'de kalacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin anlaştı! Milyar dolarlar Türkiye'de kalacak

Türkiye, Rusya'dan aldığı doğal gazın yüzde 25'inin ödemesini, Ruble ile yaparak yaklaşık 2,5 milyar doların içerde kalmasını sağlayacak...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23