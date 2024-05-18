Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Google tarafından yürütülen testler, Android 15’li cihazların pil ömründe üç saate kadar artış yaşadığını gözler önüne serdi. Doze modu Android 14’e göre daha erken devreye girdiği için, ekran kapalıyken ve cihaz uyku durumundayken pil de daha yavaş tükeniyor.