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Teknoloji-Bilişim
7
Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

2024-05-18 19:40:04
Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Teknoloji firması Google tarafından yapılan testlere göre Android 15, uyku modu kontrolünde yüzde 50 daha iyi performans gösterecek.

#1
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Google, bu hafta düzenlediği I/O konferansında Android 15 için önemli yenilikleri ele aldı. Güvenlik ve gizliliğin ön planda olacağı işletim sistemi, bazı modellerin pil ömründe büyük artış sağlayacak. Donanım üzerinden sağlanacak bir yükseltme ile pil ömründe 3 saate kadar artış yaşamak mümkün olacak.

#2
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, cihazların özel bir moda girerek batarya optimizasyonları yaşayacağını belirtti. “Doze modu” olarak adlandırılan bu özellik, ekranın kapalı olduğu durumlarda çalışıyor. Güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor.

#3
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Doze modu sayesinde hem işlem önceliği kontrol edilebiliyor hem de batarya performansında artış yaşanıyor. Burke’in açıklamasına göre yeni işletim sistemi, Android 14’e kıyasla Doze moduna yüzde 50 daha hızlı girecek.

#4
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Google tarafından yürütülen testler, Android 15’li cihazların pil ömründe üç saate kadar artış yaşadığını gözler önüne serdi. Doze modu Android 14’e göre daha erken devreye girdiği için, ekran kapalıyken ve cihaz uyku durumundayken pil de daha yavaş tükeniyor.

#5
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Cihazın uyku moduna daha hızlı geçmesi sadece telefonlar için geçerli olmayacak. Tabletler, akıllı saatler ve diğer aygıtlar da dahil olmak üzere tüm Android 15 cihazlarının pil performansına yardımcı olacak.

#6
Foto - Android 15 pil ömrünü şahlandıracak

Öte yandan Wear OS 5 hala Android 14 tabanlı olsa da, önümüzdeki sürümlerin bu artıştan faydalanması mümkün.

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