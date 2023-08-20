Anadolu'nun en büyük 2. kalesi | Tarihi yapıya öyle bir zarar verdiler ki!

Diğer taraftan da buraya gelen gençlerimiz burada koruması gereken Bu insanlık mirasına sahip çıkmıyor. Sadece ecdadın değil bu miras, burası milattan önce 350 yıllarda Pontus krallığından kalan bir kaledir. Sonrasında Roma, Bizans, Danışmentliler, İlhanlılar, Selçukluları ve Osmanlıları görmüş bir kale. Bizim ecdadımız bu kaleyi onararak kendisine kale yapmış. Bütün bu anlamda insanlığın eseri olan bu kaleyi korumak hepimizin görevidir. Sadece Niksar Belediyesi veya Belediye Başkanı olarak ve araştırmacı kişiler, sivil toplum örgütleri olarak burayı korumak bizim değil bütün Niksar halkının görevidir. Herkes kendi şehrinin mirasına sahip çıkmalıdır. Bu görüntülerle bizim Niksar turizmine sunacak bir şeyimiz yok. Turistleri buraya getirdiğimiz de bu tabloyu gördüklerinde bize söyleyecekleri tek yazıklar olsun olacaktır.