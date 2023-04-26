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Hayat-Aktüel
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

2023-04-26 19:23:46
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

Otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevksinde 2 kamyon ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

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Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu arada yaralılardan birinin, İstanbul'da görevli ilçe emniyet müdür yardımcısı İ.Ö. olduğu öğrenildi.

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