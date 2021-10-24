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Hayat-Aktüel
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

2021-10-24 18:45:54
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Otoyolun Ankara istikameti Yüzevler mevkisinde 3 ayrı noktada aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Otoyolun Ankara istikameti Yüzevler mevkisinde 3 ayrı noktada aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

#3
Foto - İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

#5
Foto - Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

#6
Foto - Ankara yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan otoyolda trafik, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

Ankara yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan otoyolda trafik, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.

#7
Foto - İşte kazadan görüntüler...

İşte kazadan görüntüler...

#8
Foto - İşte kazadan görüntüler...

İşte kazadan görüntüler...

#9
Foto - İşte kazadan görüntüler...

İşte kazadan görüntüler...

#10
Foto - İşte kazadan görüntüler...

İşte kazadan görüntüler...

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