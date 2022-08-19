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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

2022-08-19 17:44:32
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Kamil P. idaresindeki 38 YT 729, Mehmet Y. yönetimindeki 34 DK 71255, Gökhan Y'nin kullandığı 39 AR 309 ve Engin S. idaresindeki 06 BHS 943 plakalı otomobiller, Bataklıçiftlik mevkisinde çarpıştı.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kaza yerinden bir görüntü...

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