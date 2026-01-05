  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Göktaş açıkladı: Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Trump'ın en yakını açıkladı: Maduro-Türkiye iddiası doğru mu?

Fena patladı! Çöp transfere doğru hızlı adımlarla ilerliyor! Ve maalesef geri dönecek...

Bakan Bolat duyurdu: İhracat 273 milyar dolarla rekor kırdı! Türkiye büyüyor, enflasyon eriyor

Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Sadece İstanbul yetti! AK Parti’yi CHP’yi ezdi geçti

Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

'Yunanistan'da siber saldırı filan olmadı' dedi, ne olduğunu 'Türkiye' detayıyla açıkladı

Fenerbahçe teşekkür edip gönderecek! Olmayınca olmuyor işte...

Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda korkunç bir kaza meydana geldi. Dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere ok gibi saplanan araçta bulunan Doğan Yüner (54) ve İsmet Gülyar (43) vefat etti.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce Üçköprü mevkisinde meydana geldi.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Ankara istikametine giden Doğan Yüner yönetimindeki 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç kontrolden, çıkarak dinlenme tesisi yol ayrımındaki bariyere çarptı.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Bariyer, hafif ticari aracın ön kısmından girip, arkasından çıktı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Araçta sıkışan sürücü Doğan Yüner ve yanındaki İsmet Gülyar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yüner ve Gülyar'ın cansız bedenleri inceleme sonrası Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’"
Gündem

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden b..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları
Gündem

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

İstanbul’un ulaşım çilesi bitmek bilmezken, İETT’deki skandallar zinciri Sayıştay’ın 2024 Denetim Raporu ile gün yüzüne çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23