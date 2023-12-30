2023-12-30 13:40:42 Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba
Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır aynı sabunu kullandığını açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay, besinlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini her zaman koruyor. Amerika'da yaşarken de kullandığı sabuna çok ilgi gösterildiğini anlatan Canan Karatay özel anısını paylaştı. İşte yarasız, temiz, pürüzsüz cilt için Canan Karatay'ın önerdiği sabun… Zeytinyağı sabunu, zengin vitamin ve mineralleri sayesinde cildin ve saç diplerinin ihtiyacı olan bakımı karşılar. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesi...