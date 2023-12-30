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Sağlık
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Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

2023-12-30 13:40:42
Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır aynı sabunu kullandığını açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay, besinlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini her zaman koruyor. Amerika'da yaşarken de kullandığı sabuna çok ilgi gösterildiğini anlatan Canan Karatay özel anısını paylaştı. İşte yarasız, temiz, pürüzsüz cilt için Canan Karatay'ın önerdiği sabun… Zeytinyağı sabunu, zengin vitamin ve mineralleri sayesinde cildin ve saç diplerinin ihtiyacı olan bakımı karşılar. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesi...

#1
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

Prof. Dr. Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrının doğru sabunu seçmek olduğunu söyledi. 10 yaş geriye götürüyor…

#2
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

Canan Karatay, yıllarca aynı sabunu kullandığını söyledi. İşte Karatay'a göre pürüzsüz cildin sırrı...

#3
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

Canan Karatay'a soruldu: Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir? "Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı.

#4
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."

#5
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

İşte, zeytinyağı sabununun faydaları: DOĞAL TEMİZLİK: Zeytinyağlı sabun, doğal yağlar içerdiği için zararlı kimyasallar içermez. Bu nedenle, cilt dostu bir temizlik sağlar. CİLT TEMİZLİĞİ: Zeytinyağlı sabun, cildi nazikçe temizler ve doğal yağ dengesini korur. Cildi derinlemesine temizlerken kurutma etkisi minimum düzeydedir.

#6
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

NEMLENDİRME: Zeytinyağı, cilt için doğal bir nemlendiricidir. Zeytinyağlı sabun, cildi nemlendirir, yumuşatır ve kuruluğu önler.

#7
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

ANTİOKSİDAN ETKİ: Zeytinyağı, ciltteki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu, cildin erken yaşlanma belirtilerine karşı korunmasına yardımcı olabilir.

#8
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

AKNE VE SİVİLCE TEDAVİSİ:  Zeytinyağlı sabun, doğal antiseptik özelliklere sahiptir ve akne, sivilce gibi cilt sorunlarına karşı yardımcı olabilir.

#9
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

EGZAMA VE İLTİHAPLANMA TEDAVİSİ:  Zeytinyağı, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletebilir.

#10
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

SAÇ BAKIMI:  Zeytinyağlı sabun, saçı nazikçe temizler ve doğal parlaklığını artırabilir. Ayrıca saç derisini nemlendirerek kepek oluşumunu önleyebilir.

#11
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

YARA İYİLEŞMESİ: Zeytinyağı, ciltteki küçük yaraların ve kesiklerin doğal bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir.

#12
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

CİLT TONUNU DENGELEME:  Zeytinyağlı sabun, cilt tonunu dengeleyebilir ve cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayabilir.

#13
Foto - Amerikalılar Türkiye’den poşet poşet onu sipariş etmeye başladı! Canan Karatay o sırrı açıkladı! Büyük bomba

ZEYTİNYAĞINDAN KAYNAKLANAN VİTAMİNLER:  Zeytinyağı, E vitamini açısından zengindir, bu da cildin sağlığını destekler. Ayrıca A vitamini ve polifenoller gibi diğer vitaminler ve antioksidanlar içerir.

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