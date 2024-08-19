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Teknoloji-Bilişim
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AMD'den milyar dolarlık satın alma

2024-08-19 20:06:04
AMD'den milyar dolarlık satın alma

Çip üreticisi AMD, Nvidia ile olan rekabetinde elini güçlendirmek için sunucu üreticisi ZT Systems'ı satın aldı.

#1
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

AMD yapay zeka (AI) altyapısı konusunda önde gelen firmalardan olan ZT Systems'i 4,9 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın aldığını duyurdu. Bu stratejik satın alma, AMD'nin veri merkezlerinde AI çözümleri sunma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

ZT Systems, dünya çapındaki büyük ölçekli bulut bilişim şirketlerine AI ve genel amaçlı hesaplama altyapısı sağlama konusunda geniş bir deneyime sahip.

#3
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

AMD, bu satın alımla ZT Systems'in sistem tasarımı ve raf ölçekli çözümler konusundaki uzmanlığını kendi silikon ve yazılım yetenekleriyle birleştirerek, bulut ve kurumsal müşterilere optimize edilmiş AI altyapısı sunmayı amaçlıyor.

#4
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

AMD, ZT Systems satın alımının yüzde 75'ini nakit, geri kalanını ise hisse senedi olarak ödemeyi planlıyor. Şirketin ikinci çeyrek itibariyle 5,34 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunuyor.

#5
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

Yapay zeka için bilgi işlem gereksinimleri, teknoloji şirketlerinin gerekli miktarda veri işleme beygir gücüne ulaşmak için binlerce çipi kümeler halinde bir araya getirmesini gerektiriyor. Çok sayıda çipin bir araya getirilmesi, tüm sunucu sistemlerinin yapısının giderek daha önemli hale gelmesi anlamına geliyor ve AMD'nin ZT Systems'ı satın almasının nedeni de bu.

#6
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

AMD patronu Lisa Su, ZT Systems sayesinde AMD’nin en yeni grafik çözümleri Microsoft gibi bulut bilişim devlerinin ihtiyaç duyduğu ölçekte çok daha hızlı bir şekilde test edilip kullanıma alınabilecek.

#7
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

Su, aynı zamanda AMD'nin Super Micro Computer gibi şirketlerle rekabet etmek gibi bir planı olmadığı için anlaşma tamamlandığında sunucu üretim işini bırakıp satmayı planladığını söyledi.

#8
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

ZT Systems'ın yaklaşık 2.500 çalışanı bulunuyor ve AMD bu çalışanların yaklaşık 1.000'ini elinde tutmayı planlıyor. Su, ZT Systems'in şu anda yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

#9
Foto - AMD'den milyar dolarlık satın alma

Yöneticiler anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasını ve üretim işinin satılması için 12 ila 18 ay daha geçmesini bekliyor.

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