AMD'den milyar dolarlık satın alma

Yapay zeka için bilgi işlem gereksinimleri, teknoloji şirketlerinin gerekli miktarda veri işleme beygir gücüne ulaşmak için binlerce çipi kümeler halinde bir araya getirmesini gerektiriyor. Çok sayıda çipin bir araya getirilmesi, tüm sunucu sistemlerinin yapısının giderek daha önemli hale gelmesi anlamına geliyor ve AMD'nin ZT Systems'ı satın almasının nedeni de bu.