AMD ve Microsoft'tan yapay zeka işbirliği

Copilot+, Windows 11 AI PC’lerinde birçok yeni özellik sunuyor. Mesela, gerçek zamanlı çeviri ile canlı altyazılar artık mümkün. Paint uygulamasında yerel olarak çalışan Cocreator ile yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni Windows Studio Efektleri ve oyunlar için AI destekli yükseltme özellikleri de var. Bu özellikler, PC’nizi daha akıllı ve kullanışlı hale getirecek. Artık bazı Copilot iş yüklerini doğrudan PC’nizde çalıştırabileceksiniz. Şu anda, Copilot+ özelliklerini destekleyen AI PC’ler arasında Qualcomm’un Snapdragon X SoC’leri bulunuyor. Ancak, AMD’nin yeni işlemcileri ile bu destek daha da genişleyecek. AMD’nin yeni Ryzen AI 300 serisi işlemcileri, AI destekli PC’lerde performansı artırarak, kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak.