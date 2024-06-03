2024-06-03 23:43:54 AMD ve Microsoft'tan yapay zeka işbirliği
AMD ve Microsoft ortaklığıyla AI destekli PC'lerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
AMD ve Microsoft ortaklığıyla AI destekli PC'lerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
AMD ve Microsoft, Computex 2024’te büyük bir Copilot+ duyurusu yaptı. Copilot+ destekli AI (yapay zeka) PC’ler için heyecan verici bir ortaklık kuruldu. Bu ortaklık, yapay zeka destekli PC’lerde yeni bir dönemin habercisi. Peki bizleri neler bekliyor? İşte detaylar…
Computex 2024’te yapılan bu büyük duyuru, yapay zeka destekli PC’lerde devrimsel yenilikler getirecek. Hedef ise, AMD 3. nesil Ryzen AI Strix Point işlemcileri ve Microsoft Copilot+ girişimi, birlikte çalışarak AI PC’lerde güçlü bir performans artışı sunacak. Peki AMD için Copilot+ neden bu kadar önemli?
Copilot+, Microsoft’un AI destekli PC’ler için belirlediği yeni bir standart. En az 40 TOPS (tera işlem/saniye) AI performansı, 16GB RAM ve 256GB SSD gereksinimleriyle geliyor. Bu özellikler, AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırarak daha hızlı ve verimli bir deneyim sunuyor. Yeni AMD Ryzen AI 300 serisi işlemcileri ise bu standartları fazlasıyla karşılıyor ve 50 TOPS performans sunarak rakiplerini geride bırakıyor. Yani, bu yeni PC’ler gerçekten hızlı ve akıllı olacak.
AMD CEO’su Lisa Su, Computex’te yaptığı açıklamada, yeni Ryzen AI 300 serisi işlemcilerin Microsoft Copilot+ girişimi için mükemmel bir uyum sağladığını belirtti. Bu işlemciler, AI performansını artıran güçlü bir nöral işlem birimine (NPU’ya) sahip. Adobe, Epic Games, Solidworks, Sony ve Zoom gibi büyük isimler de AMD’nin NPU’sunu kullanarak AI performansını artıracak.
Copilot+, Windows 11 AI PC’lerinde birçok yeni özellik sunuyor. Mesela, gerçek zamanlı çeviri ile canlı altyazılar artık mümkün. Paint uygulamasında yerel olarak çalışan Cocreator ile yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni Windows Studio Efektleri ve oyunlar için AI destekli yükseltme özellikleri de var. Bu özellikler, PC’nizi daha akıllı ve kullanışlı hale getirecek. Artık bazı Copilot iş yüklerini doğrudan PC’nizde çalıştırabileceksiniz. Şu anda, Copilot+ özelliklerini destekleyen AI PC’ler arasında Qualcomm’un Snapdragon X SoC’leri bulunuyor. Ancak, AMD’nin yeni işlemcileri ile bu destek daha da genişleyecek. AMD’nin yeni Ryzen AI 300 serisi işlemcileri, AI destekli PC’lerde performansı artırarak, kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak.
Yeni AMD Ryzen AI 300 serisi işlemcileri, 12 çekirdekli Ryzen AI 9 HX 370 ve 10 çekirdekli AI 9 365 modellerini içeriyor. Bu modeller, 5GHz maksimum boost hızlarına ulaşabiliyor ve yerleşik RDNA 3.5 Radeon 890M ve 880M grafik birimleri ile geliyor. AMD’nin yaptığı benchmark testlerine göre, Ryzen AI 9 HX 370, Apple’ın M3 çipine göre Blender’da yüzde 98 daha hızlı ve Intel’in Core Ultra 185H modeline göre yüzde 73 daha hızlı.
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