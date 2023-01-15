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Yaşam
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Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı

2023-01-15 22:19:39
Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı

Mardin’de hemofili tanısını konulan Jiyan bebek için ambulans uçak havalandı.

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Foto - Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı

Mardin’de yaşayan Jiyan bebek için hemofili tanısı konuldu.

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Foto - Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı

Jiyan bebek, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ileri tetkik ve takibi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma ambulans uçakla nakledildi.

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Foto - Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı

Jiyan bebek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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