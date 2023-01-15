2023-01-15 22:19:39 Ambulans uçak bu kez Jiyan bebek için havalandı
Mardin’de hemofili tanısını konulan Jiyan bebek için ambulans uçak havalandı.
Mardin’de hemofili tanısını konulan Jiyan bebek için ambulans uçak havalandı.
Mardin’de yaşayan Jiyan bebek için hemofili tanısı konuldu.
Jiyan bebek, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ileri tetkik ve takibi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma ambulans uçakla nakledildi.
Jiyan bebek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23