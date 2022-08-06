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Yaşam
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Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

2022-08-06 21:08:13
Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Şırnak’ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya gönderildi.

#1
Foto - Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 25 hafta 27 günlük 775 gr olarak dünyaya gelen bebeğin boyun altında bulunan küçük keseden dolayı ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiğinden Şanlıurfa’ya sevkine karar verildi.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 25 hafta 27 günlük 775 gr olarak dünyaya gelen bebeğin boyun altında bulunan küçük keseden dolayı ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiğinden Şanlıurfa’ya sevkine karar verildi.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığından istenen helikopter ambulans Şırnak Havaalanı'na indi.

Sağlık Bakanlığından istenen helikopter ambulans Şırnak Havaalanı'na indi.

#3
Foto - 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havaalanına götürülen bebeğin nakli helikopter ambulansla sağlandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havaalanına götürülen bebeğin nakli helikopter ambulansla sağlandı.

#4
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#5
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

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