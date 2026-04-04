Ambargo sonrası resmen patlama! İsveç Türkiye için savunma raporunu ilan etti: Yüzde 109'luk uçuş
İsveç, NATO’ya katılım süreci sonrası Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdı. Yasakların kalkmasının ardından dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin ardından Ankara ile Stockholm arasındaki buzlar tamamen erimiş durumda. İsveç Radyosu’nun (Ekot) analizine göre, ortak savunma vizyonu ticaret hacmine doğrudan yansıdı.
2025 yılında gerçekleşen yüzde 109’luk artış hakkında yapılan analizde, "İsveç Türkiye’yi bölgedeki en kritik ve güvenilir askeri ortaklarından biri olarak görüyor" denildi.
Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Paul Levin, bu yükselişin sadece ticari değil, diplomatik bir dönüşümün de sonucu olduğunu açıkladı. Levin’e göre İsveç, Türkiye’nin NATO üyeliği sonrası bölgedeki önemini daha iyi kavrayarak, ikili ilişkilerde çok daha dengeli ve yapıcı bir tutum sergilemeye başladı.
"Özellikle havacılık, radar sistemleri ve ileri teknoloji mühimmatlar konusunda İsveçli şirketlerin Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmesi, NATO’nun güney kanadının güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyor." denildi.
İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye 2019 yılında yasakladığı askeri teçhizat satışına yeniden izin verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Kanada ve Finlandiya gibi ülkelerin de benzer şekilde operasyonları bahane ederek durdurduğu askeri teçhizat satışı, yerini müttefiklik hukuku çerçevesinde yeni bir döneme bıraktı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım talebine olumsuz yaklaşan Türkiye, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların mensuplarını iade etme ve silah ambargosunu kaldırması karşılığında sözkonusu ülkelerin ittifaka katılmasına onay verebileceğini bildirmişti.
Haziran ayındaki görüşmelerde 3 ülke ortak bir muhtıra imzalamış ve taahhütleri yerine getireceğini bildirmişti.
