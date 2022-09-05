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Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

2022-09-05 19:36:52
Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

İlçeye bağlı Andıran köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

#4
Foto - Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ahmet Gökcecik, açıklama yaptı.

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Foto - Amasya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

Gökcecik yangına 10 araç ve 50 personel ile müdahale ettiklerini ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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