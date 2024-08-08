2024-08-08 23:40:58 Aman dikkat! SGK'dan çok önemli uyarı
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) çok önemli bir uyarı geldi.
Dünyanın merkezi meğer Türkiye'nin o iliymiş! Koordinatlar orayı gösterdi, kent sakinleri şoka girdi
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) çok önemli bir uyarı geldi.
SGK'dan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin SMS'lere dair uyarıcı içerikli bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, son dönemde "Genel Sağlık Sigortası prim borcunuz vardır" şeklinde ve IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler gönderildiğine dair şikayetler geldiği belirtildi.
'Herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmamalı' - GSS prim borcu bulunanların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği belirtildi.
SGK tarafından gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23