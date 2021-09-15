2021-09-15 11:27:33 Beyin tümörünün habercisi olan bu belirtilere aman dikkat!
Vücudumuzun temel organı olan beyin, sinir sistemimizin merkezi olarak kabul edilmektedir. Beyin içinde oluşan tümörler, kafanın içinde oluşan tümörleri de içermektedir. Araştırmalar sonucunda beyin tümörlerinin neden olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Peki beyin tümörü nasıl sinyal veriyor? Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir.