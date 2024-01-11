2024-01-11 11:27:19 Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor
Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. İşte, ayrıntılar...
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Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. İşte, ayrıntılar...
Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. B sınıfı ehliyet sahipleri için “125 cc’ye” kadar olan motosikletleri kullanabilmelerini içeren çalışmalar yapılıyor.
Yeni değişiklik ile birlikte bundan sonra direksiyon eğitimini tamamlayıp ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak devreye alınacak.
Mevcut yasalara göre, B sınıfı ehliyet sahipleri 50 CC motor hacmi olan motosikletleri kullanabiliyordu. Ancak 50 CC'nin üzerindeki motosikletler için motosiklet ehliyeti gerekiyordu.
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin artık o şartın ortadan kaldırılacağını ve 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için yapılacak düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirtti.
Bununla birlikte, Öztürk, 125 CC'ye kadar motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir eğitimden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Konu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sürüyor.
Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum.
Son zamanlarda motosiklet kaynaklı trafik kazalarında artış var.
Bu nedenle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gereklidir" şeklinde konuştu. Kaynak: Aydınlık
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