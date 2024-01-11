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Aktüel
9
Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

2024-01-11 11:27:19
Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. İşte, ayrıntılar...

#1
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. B sınıfı ehliyet sahipleri için “125 cc’ye” kadar olan motosikletleri kullanabilmelerini içeren çalışmalar yapılıyor.

#2
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Yeni değişiklik ile birlikte bundan sonra direksiyon eğitimini tamamlayıp ehliyetini alan sürücülerin belgeleri otomatik olarak devreye alınacak.

#3
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Mevcut yasalara göre, B sınıfı ehliyet sahipleri 50 CC motor hacmi olan motosikletleri kullanabiliyordu. Ancak 50 CC'nin üzerindeki motosikletler için motosiklet ehliyeti gerekiyordu.

#4
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin artık o şartın ortadan kaldırılacağını ve 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için yapılacak düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirtti.

#5
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Bununla birlikte, Öztürk, 125 CC'ye kadar motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin belirli bir eğitimden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Konu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sürüyor.

#6
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum.

#7
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Son zamanlarda motosiklet kaynaklı trafik kazalarında artış var.

#8
Foto - Aman dikkat! Ehliyette o şart değişiyor

Bu nedenle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gereklidir" şeklinde konuştu. Kaynak: Aydınlık

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