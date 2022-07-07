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Sağlık
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Aman dikkat! Bayramda bunları sakın peş peşe tüketmeyin

2022-07-07 13:59:10
Aman dikkat! Bayramda bunları sakın peş peşe tüketmeyin

YENİ AKİT/ANKARA- Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketiminin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketiminin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bayramlarda değişen beslenme düzeni ve besin çeşitliliği sindirim güçlükleri, yüksek tansiyon ve kalp çarpıntıları gibi problemlere yol açabiliyor. Ancak ufak tedbirlerle bu sorunların önüne geçilebilir” açıklamasında bulundu.

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Foto - Özellikle kilo problemi olan, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar rahatsızlığı bulunan kişiler bayram ziyaretlerinde daha dikkatli olmalı. Kurban Bayramı’nda tüketilen etin doymuş yağ ve kolesterol bakımından daha zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Tansiyon veya diyabet gibi sağlık problemi yaşayan kişiler etin daha az yağlı veya yağsız kısımlarını tercih etmeli. Özellikle sakatat ve organ etlerinden uzak durulmalı” önerisinde bulundu.

Özellikle kilo problemi olan, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar rahatsızlığı bulunan kişiler bayram ziyaretlerinde daha dikkatli olmalı. Kurban Bayramı’nda tüketilen etin doymuş yağ ve kolesterol bakımından daha zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Tansiyon veya diyabet gibi sağlık problemi yaşayan kişiler etin daha az yağlı veya yağsız kısımlarını tercih etmeli. Özellikle sakatat ve organ etlerinden uzak durulmalı” önerisinde bulundu.

#2
Foto - Kızartma yerine haşlama, kavurma ve fırın yöntemi tercih edilmeli Taze kesilmiş etlerin daha sert ve zor pişeceği için sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Etlerin daha kolay sindirilmesi için birkaç gün buzdolabında dinlendirilip tüketilmesinde yarar var. Özellikle etlerin kızartma ve kavurma yöntemleri yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemi tercih edilmesi daha sağlıklı. Sebzenin de bulunduğu et yemeklerinde ise ekstra yağ eklemeye gerek olmadığı için yemeğin kendi lezzeti ortaya çıkıyor. Ayrıca, bir öğünde tüketilen et miktarının 100 gramı geçmemesine özen gösterilmeli” dedi.

Kızartma yerine haşlama, kavurma ve fırın yöntemi tercih edilmeli Taze kesilmiş etlerin daha sert ve zor pişeceği için sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Etlerin daha kolay sindirilmesi için birkaç gün buzdolabında dinlendirilip tüketilmesinde yarar var. Özellikle etlerin kızartma ve kavurma yöntemleri yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemi tercih edilmesi daha sağlıklı. Sebzenin de bulunduğu et yemeklerinde ise ekstra yağ eklemeye gerek olmadığı için yemeğin kendi lezzeti ortaya çıkıyor. Ayrıca, bir öğünde tüketilen et miktarının 100 gramı geçmemesine özen gösterilmeli” dedi.

#3
Foto - Etle birlikte sebze ve salata tüketilmeli Et tüketirken yanındaki besin gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Ana öğün et olduğunda yanında mutlaka salata veya zeytinyağlı bir sebze yemeği olmalı. Ekmek olarak ise beyaz un yerine tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edilmeli. Ekmek tüketilmiyorsa; çorba, bulgur pilavı veya makarna gibi sindirimi daha kolay olan karbonhidrat grubu üyelerini tercih edilmeli” şeklinde konuştu.

Etle birlikte sebze ve salata tüketilmeli Et tüketirken yanındaki besin gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Ana öğün et olduğunda yanında mutlaka salata veya zeytinyağlı bir sebze yemeği olmalı. Ekmek olarak ise beyaz un yerine tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edilmeli. Ekmek tüketilmiyorsa; çorba, bulgur pilavı veya makarna gibi sindirimi daha kolay olan karbonhidrat grubu üyelerini tercih edilmeli” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kahvaltı atlanmamalı Çoğu aile için bayramın ilk gününün keyifli bir aile kahvaltısı anlamına geldiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bayram günleri yapılacak en büyük yanlışlardan biri de nasıl olsa öğleden sonra çok fazla yemek yiyeceğim diye kahvaltı öğününü atlamak. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı” dedi.

Kahvaltı atlanmamalı Çoğu aile için bayramın ilk gününün keyifli bir aile kahvaltısı anlamına geldiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bayram günleri yapılacak en büyük yanlışlardan biri de nasıl olsa öğleden sonra çok fazla yemek yiyeceğim diye kahvaltı öğününü atlamak. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı” dedi.

#5
Foto - Yemeklerden sonra sindirimi zor besin ve içeceklerden uzak durulmalı Hazmı zor olan etin üzerine yoğun şekerli tatlıların mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yemeklerin ardından sunulan şerbetli hamur tatlıları sağlık açısından tehlike taşıyor. Bunların yerine hazmı daha kolay olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih edilmeli” şeklinde konuştu. Şekerli ve asitli içeceklerin de sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Aydın, “Hazmı daha kolay olan ayran, cacık veya bitki çayları tercih edilmeli. Ayrıca, bu dönemde çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Yemeklerden sonra sindirimi zor besin ve içeceklerden uzak durulmalı Hazmı zor olan etin üzerine yoğun şekerli tatlıların mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yemeklerin ardından sunulan şerbetli hamur tatlıları sağlık açısından tehlike taşıyor. Bunların yerine hazmı daha kolay olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih edilmeli” şeklinde konuştu. Şekerli ve asitli içeceklerin de sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Aydın, “Hazmı daha kolay olan ayran, cacık veya bitki çayları tercih edilmeli. Ayrıca, bu dönemde çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

#6
Foto - Yemeklerden sonra hareket etmek sindirim açısından faydalı Bayram ziyaretlerinde sohbet eşliğinde öğün dengesinin kaçabildiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yemeklerden 30-40 dakika sonra hafif, orta veya tempolu yürüyüş yapmak hazımsızlığı önlüyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafeli yerlere yürüyerek gitmek gibi basit önlemler alınabilir. Unutmayın, biraz ekstra hareket, hiç hareket etmemekten daha karlı” diye konuştu.

Yemeklerden sonra hareket etmek sindirim açısından faydalı Bayram ziyaretlerinde sohbet eşliğinde öğün dengesinin kaçabildiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Yemeklerden 30-40 dakika sonra hafif, orta veya tempolu yürüyüş yapmak hazımsızlığı önlüyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafeli yerlere yürüyerek gitmek gibi basit önlemler alınabilir. Unutmayın, biraz ekstra hareket, hiç hareket etmemekten daha karlı” diye konuştu.

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