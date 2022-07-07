Aman dikkat! Bayramda bunları sakın peş peşe tüketmeyin

Kızartma yerine haşlama, kavurma ve fırın yöntemi tercih edilmeli Taze kesilmiş etlerin daha sert ve zor pişeceği için sindirimi zorlaştırdığını hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Etlerin daha kolay sindirilmesi için birkaç gün buzdolabında dinlendirilip tüketilmesinde yarar var. Özellikle etlerin kızartma ve kavurma yöntemleri yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemi tercih edilmesi daha sağlıklı. Sebzenin de bulunduğu et yemeklerinde ise ekstra yağ eklemeye gerek olmadığı için yemeğin kendi lezzeti ortaya çıkıyor. Ayrıca, bir öğünde tüketilen et miktarının 100 gramı geçmemesine özen gösterilmeli” dedi.