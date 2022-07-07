2022-07-07 13:59:10 Aman dikkat! Bayramda bunları sakın peş peşe tüketmeyin
YENİ AKİT/ANKARA- Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketiminin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram ziyaretleri sırasında et ve tatlı tüketiminin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Bayramlarda değişen beslenme düzeni ve besin çeşitliliği sindirim güçlükleri, yüksek tansiyon ve kalp çarpıntıları gibi problemlere yol açabiliyor. Ancak ufak tedbirlerle bu sorunların önüne geçilebilir” açıklamasında bulundu.