Alzheimer hastalığının belirtileri ve tedavisi! Aman dikkat: 80 yaş üstünde üç kişiden en az biri Alzheimer!

1. Hafıza sorunları: Hastalar genellikle yeni bilgileri hatırlamakta zorlanır. Özellikle yakın zamandaki olayları veya konuşmaları hatırlayamazlar. Özellikle unutkanlık, tekrarlayan sorular sorma ve önceki olayları hatırlayamama gibi belirtiler görüle bilir. 2. Bilişsel işlevlerde bozulma: Zihinsel işlevlerde gerileme yaşanır. Dikkat, odaklanma, planlama, problem çözme becerileri gibi bilişsel yeteneklerde azalma gözlene bilir. Ayrıca matematiksel hesaplamaları yapma veya basit görevleri yerine getirme gibi günlük yaşam becerilerinde zorluklar ortaya çıka bilir. 3. Dil problemleri: Konuşma ve yazma becerilerinde bozulma gözlene bilir. Özellikle kelimeleri bulmakta zorlanma, cümleleri düzgün bir şekilde oluşturamama veya anlama sorunları yaşaya bilirler. 4. Yer ve zaman algısında bozukluklar: Alzheimer hastaları genellikle yerlerini ve zamansal sıralamaları karıştırır. Ayrıca yolda kaybolma, tanıdık bir yerde kaybolma veya mevsimleri, ayları veya yılları karıştırma gibi belirtiler gözlene bilir. 5. Kişilik ve davranış değişiklikleri: Alzheimer hastalarında kişilik değişiklikleri, ruh hali dalgalanmaları, anksiyete, depresyon ve kafa karışıklığı gibi belirtiler ortaya çıka bilir. Özellikle iletişimde zorlanma, sosyal etkileşimlerde azalma ve sosyal normlara uymama gibi davranışsal değişiklikler de görüle bilir. Bu belirtiler, Alzheimer hastalığının farklı evrelerinde farklı şiddetlerde ortaya çıka bilir. Erken teşhis ve tedavi, belirtilerin yönetilmesine ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı ola bilir. Bu nedenle, Alzheimer hastalığına dair herhangi bir şüphe durumunda bir doktora başvurmak önemlidir.