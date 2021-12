Altını olanlar dikkat! Bankalar tek tek duyuruyor

■ Bank of America: Analistler, ABD’de üretici fiyatlarının beklenenden daha çok arttığını, bu artışın temel olarak arz sıkıntından kaynaklandığını ve enflasyonun bir süre daha piyasaları rahatsız edici seviyelerde kalacağını düşünüyor. Brent petrolünün fiyatının gelecek yıl varil başına 85 dolara çıkmasını bekleyen banka, değerli metal fiyatlarında da artış yaşanacağını tahmin ediyor. Bank of America, şu an 1.760-1.780 dolar bandındaki altının 2022’de 1.925 dolara çıkmasını bekliyor.