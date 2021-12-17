Altını olanlar dikkat! Bankalar tek tek duyuruyor

İşte o haber: Altın, son üç yılın ilk düşüşüne hazırlanıyor. Enflasyon baskıları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşen para politikası arasında sıkışarak yorgun düşün ons altının fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 6.3 oranında geriledi. Mayıs ayında 1.900 doların üzerine tırmanmasına karşın Fed’in varlık alımlarını azaltma sinyali verdiği hazirandan bu yana geri çekilen fiyatlar 1.765-1.800 bandında hareket ediyor. Kur etkisiyle iç piyasada rekor seviyelere gelen altının yurtdışında nasıl bir 2022 geçireceği merak ediliyor. Çoğu analist, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin ve kalıcı enflasyona karşı korunmada altının çekici bir araç olarak tercih edileceğini düşünüyor. Genel beklenti, kısa vadede altının baskı hissetmeye devam edeceği, uzun vadede ise yükseliş trendinin bozulmayacağı şeklinde. Önde gelen finans kuruluşları 2022 senaryolarını paylaşmaya başladı. Fransız Societe Bank, temel senaryosunda altın fiyatlarının gelecek yıl 1.900 dolara çıkmasını bekliyor. Bank of America da fiyatların artacağı ve 1.900 doların üzerini test edeceğini tahmin ediyor. ING bank ekonomistleri 2022’nin ilk çeyreğinde ortalama 1.750 dolar/ons öngörüsünde bulunuyor. Credit Suisse, altın yükselişe geçmeden önce acı çekmeye devam edecek diyor. Deutcshe Bank ise 2022’nin altın için çok olumlu geçmeyeceğini düşünen tarafta.