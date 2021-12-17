Altını olanlar dikkat! Bankalar tek tek duyuruyor

2022 tahminlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ise şöyle: Fransız banka 1.900$ bekliyor ■ Societe Genarele: Fransız Finans kuruluşu 2022'nin ilk yarısı için 3 senaryo yazdı. Banka yüzde 50 ihtimal verdiği temel senaryosunda altın fiyatlarının yılın 2’nci çeyreğinde 1.900 dolara çıkmasını öngörüyor. Banka, “Stratejistlerimiz 2. çeyrekten önce Fed'den faiz artırımını beklemiyor. Yüksek enflasyon tahminiyle birleştiğinde bu durum, altın için ‘negatif reel faize’ işaret eden mükemmel karışım anlamına geliyor. Ayrıca ETF varlıkları, rekor seviyenin sadece yüzde 11.6 altında ve hala son on yılın ortalamasının çok üzerinde. Bu dönemde 1.900 doların görülmesi mümkün” diyor. Yüzde 25 olasılık tanınan 2’nci senaryoda, aşılamanın yaygınlaşmasının ekonomiyi rahatlatmasıyla altın fiyatlarının baskı hissedebileceği belirtiliyor. “Bu, altın için zararlı olan riskten kaçınma hissini azaltacak, ancak kısıtlamaların hafifletilmesine ve dolayısıyla daha yüksek tüketime yol açacaktır. Bu da fiyatları 1.700 dolar/ons seviyesine çekebilir” deniliyor. Yine gerçekleşme şansı yüzde 25 olan bir diğer senaryoda ekonominin hız kestiği ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutmak zorunda kalacağı bir ortamda altın fiyatlarının 2.100 dolara kadar tırmanabileceği belirtiliyor.