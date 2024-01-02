2024-01-02 16:39:42 Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular
Hem Türkiye’de hem de dünyada hem değerli madenler arasında bulunan altın 2024 senesinde yerini resmen ona bırakacak. Öyle ki buna yatırım yapanlar paraya para demeyecek. İşte altından iki kat daha pahalı olan o maden… Dünya genelinde değerli bir maden olarak bilinen altın aslında başka madenlerin yanında çok daha ucuzdur. Öyle ki dünya üzerinde altından daha pahalı birçok şey vardır. Bunlardan biri ise iridiyumdur. Peki iridyum nedir? İridyum nasıl ve ne zaman keşfedilmiştir? İridyumun fiyat ne kadardır? Gelin beraber iridyum ile alakalı bilinmeyenlere bakalım…