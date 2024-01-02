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Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular

2024-01-02 16:39:42
Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular

Hem Türkiye’de hem de dünyada hem değerli madenler arasında bulunan altın 2024 senesinde yerini resmen ona bırakacak. Öyle ki buna yatırım yapanlar paraya para demeyecek. İşte altından iki kat daha pahalı olan o maden… Dünya genelinde değerli bir maden olarak bilinen altın aslında başka madenlerin yanında çok daha ucuzdur. Öyle ki dünya üzerinde altından daha pahalı birçok şey vardır. Bunlardan biri ise iridiyumdur. Peki iridyum nedir? İridyum nasıl ve ne zaman keşfedilmiştir? İridyumun fiyat ne kadardır? Gelin beraber iridyum ile alakalı bilinmeyenlere bakalım…

#1
Foto - Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular

Atom numarası 77 olan ve “geçiş metali” olarak sınıflandırılan kimyasal bir element olan iridyum, oda sıcaklığında katı halde bulunan bir maddedir. Royal Society of Chemistry’nin çalışmaları kapsamında bu madde adını güçlü renkli bileşenleri temsil eden ve gökkuşağı anlamına gelen yunanca iris kelimesinden almıştır. Söz konusu olan “iris” kelimesi antik Yunan dinine göre ve Yunan mitolojisinde tanrılar Thaumas ve Electra’nın kızı, gökkuşağının kişileştirilmiş hali ve tanrıların habercisi anlamına gelmektedir. Çok yüksek bir yoğunluğa sahip olan iridyum, altın gibi tepkisizdir. Bu özelliklerinin yanı sıra periyodik tablo içinde korozyona en dayanıklı element olarak bilinmektedir.

#2
Foto - Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular

Elementi keşfetmesiyle tanınan kimyager Smithson Tennat’tır. Lakin Fransız kimyagerler H.V. Collet-Descotils, A.F. Fourcroy ve N.L. Vauquelin gibi isimlerin dahil olduğu birçok kişi 1803 civarında iridyumla kabaca karşılaşmış olabilir. İridyum, platinin çok güçlü asitlerin bir karışımı olan "aqua regia" içinde çözülmesiyle bulunmuştur. Yüksek yoğunluğu olmasından ötürü nadir bulunan o saf formu ok nadir olarak kullanılan iridyum, doğada bile bulunamayan bilen bir türdür. İridyum içerdiği söylenilen cevherlerin aslında içlerinde çok küçük oranda iridyumlar vardır. Öte yandan iridyum, Güney Afrika, Alaska, Brezilya, Myanmar ve Rusya’da bulunabilir.

#3
Foto - Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular

Otomotiv Endüstrisi: İridyumun en çok kullanıldığı sektörlerden biri otomotiv sektörüdür. Söz konusu bu sektör için bu kişilerde iridyum kullanılır. Yüksek erime noktası ve korozyona dayanıklılığı özelliklerinden dolayı bujilerin ömrünü uzatır ve motor verimliliğini artırır. Kimyasal Endüstri: Asit üretimi gibi kimyasal süreçlerde kullanılan katalizörlerde iridyum oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle klor-alkali sürecinde ve nitrik asit üretiminde kullanılır. Elektronik ve Telekomünikasyon: Yine yüksek sıcaklık ve korozyon direnci özelliğinden dolayı iridyum elektronik cihazlarda sıklıkla kullanılır. Yine cihazların ömrünü uzatan bir özellik sergilediği için tercih edilirken özellikle de bazı türlerdeki yarı iletkenlerde ve elektrik kontakları unda kullanılır. Tıp ve Radyoterapi: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarında ide diyorum bir radyasyon kaynağı olarak kullanılır. Uzay ve Havacılık Endüstrisi: Yine yüksek sıcaklık direnci özelliğe onu uzay ve havacılık uygulamaları için oldukça kullanışlı bir malzeme olarak ön plana çıkarıyor. Öte yandan uzay araçlarının ve uydu bileşenlerinin yapımında kullanılabiliyor.

#4
Foto - Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! "2024 onun yılı olacak" diye duyurdular

Bilimsel Araştırmalar ve Laboratuvar Ekipmanları: Bilimsel araştırmalar için laboratuvarda kullanılan ekipmanların bazılarında iridyum kullanılmaktadır. Saatçilik: İridyum, bazı lüks saatlerde kullanılan alaşımların bir bileşenidir. Kuyumculuk: Çok nadir olsa da platin ya da altınla alışım halinde kuyumculukta kullanılan iridyum burada da yüksek dayanıklılık ve parlaklık özelliklerinden dolayı tercih edilir. İridyum, oldukça yüksek maliyetli olmasının yanı sıra çok nadir bulunmasından dolayı pahalı bir maddedir. Öyle ki şimdilerde iridyum un onsu 4 bin 500 dolardır. Altının onsu ile karşılaştıracak olursak şuan için ons altın fiyatı 2 bin 082 dolar olduğu için iridyum altından iki kat daha pahalıdır.

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