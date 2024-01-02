Altından iki kat daha pahalı! Ona yatırım yapan paraya para demeyecek! “2024 onun yılı olacak” diye duyurdular

Otomotiv Endüstrisi: İridyumun en çok kullanıldığı sektörlerden biri otomotiv sektörüdür. Söz konusu bu sektör için bu kişilerde iridyum kullanılır. Yüksek erime noktası ve korozyona dayanıklılığı özelliklerinden dolayı bujilerin ömrünü uzatır ve motor verimliliğini artırır. Kimyasal Endüstri: Asit üretimi gibi kimyasal süreçlerde kullanılan katalizörlerde iridyum oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle klor-alkali sürecinde ve nitrik asit üretiminde kullanılır. Elektronik ve Telekomünikasyon: Yine yüksek sıcaklık ve korozyon direnci özelliğinden dolayı iridyum elektronik cihazlarda sıklıkla kullanılır. Yine cihazların ömrünü uzatan bir özellik sergilediği için tercih edilirken özellikle de bazı türlerdeki yarı iletkenlerde ve elektrik kontakları unda kullanılır. Tıp ve Radyoterapi: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarında ide diyorum bir radyasyon kaynağı olarak kullanılır. Uzay ve Havacılık Endüstrisi: Yine yüksek sıcaklık direnci özelliğe onu uzay ve havacılık uygulamaları için oldukça kullanışlı bir malzeme olarak ön plana çıkarıyor. Öte yandan uzay araçlarının ve uydu bileşenlerinin yapımında kullanılabiliyor.