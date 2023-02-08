Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Arama kurtarmaya destek Yaşanan deprem sonrası 84 personel, 16 iş makinesi ve araç; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e sevk edildi. Ekipler ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. İş makinesi ve araçların yanı sıra 4 tır dolusu insani yardım malzemesi de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Battaniye, yatak, çocuk montu, çocuk bezi, hijyen malzemesi, konserve gıda, kuru gıda, ayakkabı ve su dolu olan insani yardım tırları, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. Altındağ Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Osmaniye’de depremzedeler için kurulan güvenli alanda her gün 2 bin kişiye yemek ve çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca kurulan çadırda gün boyunca da çay ve su ikramı sağlanıyor.