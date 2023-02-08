  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

2023-02-08 10:44:05
Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Altındağ Belediyesi ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için seferber oldu.

#1
Foto - Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Elazığ-Malatya ve İzmir depremlerinde olduğu gibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de görev başında. Depremin hemen ardından harekete geçen ve kısa sürede organize olan ekipler, afet bölgelerine doğru yola çıktı.

#2
Foto - Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Arama kurtarmaya destek Yaşanan deprem sonrası 84 personel, 16 iş makinesi ve araç; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e sevk edildi. Ekipler ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. İş makinesi ve araçların yanı sıra 4 tır dolusu insani yardım malzemesi de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Battaniye, yatak, çocuk montu, çocuk bezi, hijyen malzemesi, konserve gıda, kuru gıda, ayakkabı ve su dolu olan insani yardım tırları, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. Altındağ Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Osmaniye’de depremzedeler için kurulan güvenli alanda her gün 2 bin kişiye yemek ve çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca kurulan çadırda gün boyunca da çay ve su ikramı sağlanıyor.

#3
Foto - Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Altındağlı vatandaşlar yardıma koştu Türkiye’nin her köşesinden deprem bölgesine ulaşan yardım kampanyasına, Altındağlı vatandaşlar da destek oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanya çerçevesinde ilçede bulunan vatandaşlardan elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış sıfır ürünler, giysi, battaniye gibi yardımlar toplanmaya başlandı. Bu yardımlar da belediye ekipleri tarafından incelendikten sonra, kısa sürede deprem bölgesine gönderiliyor.

#4
Foto - Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

“Şimdi birlik olma zamanı” Altındağ Belediyesi olarak daima zor durumda olan vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Zor durumda kalan vatandaşımız Altındağ'da olmuş, başka bir yerde olmuş bizim için fark etmez. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı.

#5
Foto - Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli. Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelere biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize. Biz de depremin ilk anından itibaren Osmaniye’ye geçerek ekiplerimizin başındayız” dedi.

Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye çıktı
Dünya

Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye çıktı

Türkiye'deki depremler, Suriye'nin de çeşitli bölgelerini vurdu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1932'ye yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ile Adana'nın etkilendiği depr..
Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı
Aktüel

Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ili birden vurdu. Çok sayıda binanın yıkıldığıdı depremde b..
Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...
Spor

Deprem için paylaşım yapmıştı! İtalyan yıldız: Ünlü futbol oyuncusu İstanbul'a gelmek için yola çıktı...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo transferinde sona yaklaşıldı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen ..
BDDK'dan deprem sonrası karar
Ekonomi

BDDK'dan deprem sonrası karar

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcu..
O ülke de Türkiye'deki depremler sebebiyle ulusal yas ilan etti!
Gündem

O ülke de Türkiye'deki depremler sebebiyle ulusal yas ilan etti!

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş'ta yaşanılan depremler sebebiyle ülkesinde 1 günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurdu. Osman..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23