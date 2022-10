NEW YORK’TAN ÇIKAN ALTININ ROTASI İSTANBUL VE ŞANGHAY Analistler, Asya'nın iştahını besleyen değerli metallerin çoğunun New York'taki Comex vadeli işlem piyasasını destekleyen CME Group tarafından işletilen kasalardan çıktığını söylüyor. CME Group Inc. ve Londra Külçe Piyasası Birliği'nden alınan verilere göre, Nisan ayının sonundan bu yana en büyük iki Batı pazarını destekleyen New York ve Londra kasalarından 527 tondan fazla altın çıktı. İthalatı Ağustos ayında dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan Çin gibi büyük Asyalı altın tüketicilerine yapılan sevkiyatlar ise arttı. Geçtiğimiz günlerde aralarında JPMorgan, ICBC ve Standard Chartered’ın bulunduğu bankaların sevkiyatını fiyatların daha yüksek olduğu Çin ve Türkiye pazarına kaydırdıkları öne sürülmüştü.